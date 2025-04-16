川普啟動關鍵礦產調查 擬再祭新關稅

美國總統川普周二簽署行政命令，就是否有必要對攸關國安的礦產進口課徵關稅展開調查，也顯示美國掀起貿易戰正擴大戰場，鎖定全球各大關鍵產業。

根據白宮公布的說明文件，川普已要求商務部依「1962年貿易擴張法」第232條展開調查，以評估這些關鍵原料的進口對「美國國安與韌性」是否構成威脅。

若商務部認定關鍵礦產的進口有損國安，總統最後決定課徵關稅，這些新關稅將取代本月川普針對貿易夥伴提出的對等關稅。

這次命令涵蓋稀土元素等關鍵礦物，川普政府稱之為美國「國防工業基礎的建材」，攸關噴射引擎、飛彈導引系統、高階電腦、雷達、光學和通訊設備的製造。此命令也涵蓋鈾、經加工的關鍵礦產和其衍生產品。

依規定，商務部必須在270天內完成調查並提交報告。事實上，川普近日已多次暗示將對關鍵礦產祭出關稅，此舉延續他先前針對鋼鐵、鋁、汽車和零組件等特定產業徵收關稅的策略。

本周一，川普政府也宣布，已對半導體和藥品進口啟動新一輪調查，同樣由商務部主導。

川普上月也援用緊急權力，強化美國對攸關國安礦產的生產能力，這是美國加快開發本土天然資源、降低對外依賴的整體戰略的一環。此命令目的是為本土加工這些關鍵礦產提供融資、貸款及其他投資支持。

白宮表示，儘管美國擁有部分關鍵礦產，但目前仍大量仰賴進口，形成經濟和國安風險。美國政府指出，美方對至少15種關鍵礦產的進口倚賴甚深，其中稀土進口有七成來自中國大陸。

這些關鍵礦產廣泛應用於國防、汽車、太空、電池及其他設備領域，但美國大多數供應仍仰賴中國大陸和其他國家。

中國大陸已對美國祭出反制，對外祭出一波新的礦產出口管制。這些限制措施預料將對美國、歐洲和日本造成廣泛影響。最近列入出口限制的稀土品項，包括釤（samarium）、鉺（gadolinium）、鋱（terbium）、鏑（dysprosium）、鎦（lutetium）、鈧（scandium）和釔（yttrium），這些材料廣泛應用於顯示器、強力磁鐵及關鍵醫療科技。