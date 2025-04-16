歐盟備戰關稅報復清單出爐！美國衛生紙、化妝品等400多項商品全入列

美國總統川普對全球發動對等關稅大刀，歐盟遭加徵20%，川普宣布暫緩實施90天後，歐盟也同意暫緩反制措施90天。但歐盟宣布，若與美國的貿易談判未能成功，將對超過400項美國產品加徵報復性關稅，包括衛生紙、眼部化妝品、大豆等，且大多數進口商品將被加徵25%的額外關稅。

CNN報導，歐盟執委會（European Commission）14日公布一份涵蓋約400項美國商品的清單，若歐美未能達成協議，多數產品將面臨25%的額外關稅。另有約1300項產品則可能在7月中旬或稍晚面臨更高的進口稅。

這場貿易角力為川普政府對多個貿易夥伴加徵高額關稅所引發的更廣泛貿易戰的一環，外界擔憂這將使美國及全球經濟陷入衰退風險。

川普本月稍早宣布「對等性關稅」政策，歐盟原訂於15日啟動對美反制措施，以報復美國對歐盟鋼鐵與鋁製品加徵25%關稅。不過，隨著美方宣布暫緩執行關稅，歐盟也將反制措施暫緩90天，以爭取談判空間。

歐盟執委會在聲明中指出：「歐盟已暫停對美方不合理貿易關稅的反制行動，以便為歐美雙方談判留出時間與空間。倘若談判未達成令人滿意的結果，歐盟將立即啟動反制措施。」

儘管最新清單大致避開了美國對歐出口額最高的產品，但仍波及部分重要品項。根據歐盟以2023年美方官方數據推算，美國對歐洲出口前5大項目分別為：石油與天然氣、藥品與醫療用品、航空產品與零件、醫療設備與供應品，以及汽車。而大豆為美國對歐洲最大農業出口項目。

此次關稅清單中，摩托車與大豆皆被列入，恐面臨25%的關稅衝擊。其餘受影響的美國農產品還包括堅果（如杏仁）與新鮮水果。

歐盟可能將再祭出更多報復措施。除了鋼鋁關稅外，美國也對歐盟汽車與零組件課徵25%關稅，並對歐盟所有其他商品加徵20%的「對等性關稅」，儘管後者目前暫時降至10%，為期90天。歐盟目前正研擬對汽車關稅與「對等關稅」的回應對策。

法國總理白胡（Francois Bayrou）15日表示，美國的貿易夥伴被迫採取報復措施，而這些反制行動本身亦存在風險。他說，「美國總統點燃了全球貿易戰的導火線，毫無預警地掀起一場關稅風暴，其後果將持續發酵，短期內難以平息。」