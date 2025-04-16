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卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

繼半導體和藥品後！川普再啟動關鍵礦產調查 加關稅箭在弦上

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

彭博資訊報導，美國總統川普15日簽署行政命令，指示針對關鍵礦產加徵關稅啟動調查，以確保美國國家安全和經濟韌性。

根據白宮15日發布的情況說明，該命令要求美國商務部長根據《1962年貿易擴展法》第232條款的授權發起調查，以「評估這些材料的進口對美國安全與韌性的影響」。

如果商務部長認定關鍵礦產的進口可能會「損害國家安全，且總統決定徵收關稅」，那麼這些關稅將取代川普本月稍早宣布對美國貿易夥伴徵收的所謂「對等關稅」措施。

該命令涵蓋關鍵礦產資源，包括稀土元素，並將其描述為「國防工業基礎的關鍵構件」，對於製造噴射引擎、飛彈制導系統、先進計算機，以及雷達、光學和通訊設備至關重要。該命令還涵蓋鈾，以及加工後的關鍵礦產和衍生產品。

根據法律規定，商務部長須在270天內提交調查結果。

川普近日已釋出相關訊號，暗示其政府可能考慮對關鍵礦物課徵關稅，此舉延續他針對鋼鋁、汽車及汽車零件等特定產業所實施的關稅政策。川普政府14日也宣布，已對半導體與藥品進口展開調查，調查由美國商務部主導。

此外，川普上月援引緊急權力，提升美國生產關鍵礦物的能力，這是他推動國內天然資源開發、降低對外國進口依賴的更廣泛行動之一。該行政命令旨在提供資金、貸款與其他投資支持，以促進關鍵礦物在美國境內的加工處理。

美國商務部14日才公告指出，已根據《1962年貿易擴張法》第232條，正式調查半導體及相關製造設備、以及藥品成分與製成品進口對國家安全的潛在威脅。

川普 關稅

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