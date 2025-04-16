川普關稅如何影響AI？吳恩達分析「不只晶片供應」：所有層面都波及！

川普宣布對等關稅，ChatGPT如何受影響？人工智慧大師吳恩達日前發長文解析，AI產業的許多層面看似在數位虛擬世界，其實都會受到硬體成本波動明顯影響。他甚至預言，美國蓋資料中心的速度有可能因此拖慢，助長模型商去其他國家地區蓋資料中心，尤其是電價低的國家。中國AI是否又可趁此機會意外超車？

由程式碼、演算法構成的人工智慧，運作雖看似虛擬，實則高度仰賴物理世界。

以吳恩達提出的「AI堆疊」（AI stack）來看，從最底層的半導體與晶片、中層的雲端基礎建設，再到上一層的基礎模型，以及統籌應用層，還有最頂層的應用服務，每個環節，或者直接、或者間接地受到關稅影響。

關稅沒碰到應用和模型，但背後推論和訓練都有關

上週五（04/11，美國時間，下同）白宮宣布，將豁免中國製造電腦、智慧型手機和半導體的關稅，但週日（04/13）川普又表示，要直到下週才會宣布如何向晶片製造商課徵稅收，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也說，未來仍會向智慧型手機和電子產品課稅。

就算川普給與中國以外的各國90天暫緩期，僅課徵10％關稅，科技業受影響的前景仍不明朗。

美國究竟是否會豁免晶片以及消費性電子產品關稅，仍是未定之天。取自白宮

雖然人工智慧主要在數位世界裡運作，例如電商網站的推薦系統、銀行的盜刷驗證模型，但若硬體匱乏或者價格上漲，還是會受到影響。

以現在最受歡迎的消費者服務ChatGPT為例，單就應用來說，川普的關稅不會影響到消費者付費訂閱ChatGPT Plus，其餘服務如Claude、Gemini受的衝擊也有限，應用背後的模型，無論開源、閉源，直接影響也有限。

吳恩達在他定期寄出的電子信中表示，「新關稅主要針對實體進口商品，而非數位商品與服務，包括AI研究成果與軟體這類的智慧財產（intellectual property）。」他強調IP難以課稅，又能夠過網路跨境傳輸，不像實體商品的流通一樣容易受限。

不過，應用仰賴模型驅動，而模型又需要花費大量算力訓練，訓練好之後經過部署，使用時也需要推論，因此回頭看AI堆疊下方的基礎建設和晶片層，關稅對AI還是有影響。

若按照原先豁免半導體關稅的劇本走，先撇開晶片層，改為關注基礎建設層，對雲端巨頭如Google、AWS、微軟和Oracle等供應商來說，興建和營運資料中心的成本會提升。

以建置資料中心來說，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）向《TIME》表示，資料中心裡面的AI伺服器和冷卻系統等設備，多半來自進口，短期內會受到加稅影響，他認為關稅將影響AI競賽中美國的位置。「即便在目前的條件下，要在美國建出所需的資料中心容量就已經很困難了。現在，建設成本將大幅提高。」

華府智庫卡託研究所（Cato Institute）的科技政策研究員密托史塔（Matthew Mittelsteadt）補充，不只是伺服器而已，興建資料中心所需的原料如鋼鐵、鋁等也都需要進口，從美國在地採購費用高昂，「AI的未來正在被課稅。」

吳恩達表示，美國當下尚未具備獨立製造許多現今依賴盟友提供商品的能力。遠見記者／曾子軒攝

再以營運資料中心來看，吳恩達擔心美國供電能力下降，因為太陽能板、風力發電機以及其他電力基礎設施都會受到影響；此外，對消費性電子產品如筆電、手機課稅，可能削減學習和應用AI的步伐。

對美國來說，建設資料中心成本提升並非好事。吳恩達預期，「這波關稅反而會促使資料中心在全球多地興建，為世界各地創造更多就業機會。」

非營利組織Civic AI Security Program也表示，隨著成本增加，可能促使企業在海外建造資料中心。「資料中心本來就傾向落腳在電價較低的地區，而關稅可能成為推動其海外布局的又一個誘因。」

若經濟局勢不穩，採購轉疲、應用減緩

當基礎建設成本上升，可能迫使雲端服務商提高價格，也可能拖慢先進AI模型研發週期，也影響到部署速度。

企業Agent（AI代理）平台Aisera創辦人暨執行長蘇達卡（Muddu Sudhakar）就評論道，「若資料中心建設成本上升，那麼AI的使用成本也很可能隨之上漲，他們（雲端廠商）勢必得轉嫁成本。」

此外，目前緊鑼密鼓發展AI的幾間科技巨擘，業務都可能受到關稅間接衝擊。

舉例來說，《The Information》就觀察到，全球電商巨頭亞馬遜平台上，因為有大量買家向包含中國在內的海外供應商進貨，當川普實施關稅政策後，部分亞馬遜賣家已經開始提高售價，可能影響亞馬遜營收。

Google執行長皮蔡（Sundar Pichai）在上週舉辦的Google雲端年度大會中表示，預計本年度資本支出將達到750億美元，投資在伺服器和資料中心之上。Google YouTube直播

Google執行長皮蔡（Sundar Pichai）在上週舉辦的Google雲端年度大會中表示，預計本年度資本支出將達到750億美元，投資在伺服器和資料中心之上。Google YouTube直播

Google執行長皮蔡（Sundar Pichai）在上週舉辦的Google雲端年度大會中表示，預計本年度資本支出將達到750億美元，投資在伺服器和資料中心之上。Google YouTube直播

對Google、Meta和亞馬遜來說，從過往歷史來看，當市場走衰後，企業就會減少數位廣告投放，不管是搜尋、社群媒體還是電商，都會影響其收入，壓縮研發AI的可用資金。

還有一項間接風險，是採購端需求保守，導致開發AI應用的新創與大廠們遇上壓力。不管是企業採購AI生產力工具，還是直接推廣AI應用，當經濟局勢不確定增高，甚至宏觀經濟下行，企業很可能勒緊褲帶降低採購支出，回頭衝擊AI公司。

從硬體到軟體，從訓練到推論，人工智慧領域，無法自關稅戰中獨善其身。

（本文出自2025.04.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）