美中貿易戰 川普喊話大陸：現在就看你們的決定

美中貿易戰愈演愈烈，美國總統川普15日透過白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）向中國大陸喊話，稱中國大陸需要與美國達成協議，現在就看中國大陸的決定。

美國白宮15日舉行記者會，針對美中貿易戰，李維特指出，川普說，現在就看中國大陸的決定（the ball is in China’s court），稱中國大陸需要與美國達成協議，美國則未必需要與中國大陸達成協議。

川普說，中國大陸除了是比較大的國家以外，與其他國家無異，中國大陸就像其他國家一樣，需要美國消費者，或換句話說，他們都需要美國的金錢。

李維特說，川普的態度非常明確，他開放與中國大陸談判，不過中國大陸需要與美國達成協議。