白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議

中央社／ 華盛頓15日專電

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，已有超過15國提出關稅協議提案，「正被積極考慮中」，相信「很快」能宣布一些協議；對於美中關稅戰，她引述川普最新聲明說，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權暫停實施這項措施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。各國紛紛把握時間與美國進行談判。

對於媒體問及談判進展，李威特今天下午在記者會表示，川普已明確告訴貿易團隊，希望親自批准所有這些協議。她說，目前已有超過15個提案，「正被積極考慮中」，相信「很快」能宣布一些協議。

儘管美國對多數國家暫緩實施對等關稅，但對中國加徵的關稅提高至125%，目前關稅累計稅率達145%，以回應中國對美國關稅的報復措施。中國自12日起，對美國商品加徵關稅提升至125%。

媒體問及，川普先前表示，若中國批准字節跳動（Byte Dance）旗下短影音應用程式TikTok出售，就會考慮降低中國輸美貨品關稅作為交換，這項提議是否仍算數？李威特引述川普最新聲明回應表示，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

她說：「中國除了規模更大之外，和其他國家並沒什麼不同，中國想要我們擁有的東西、也是每個國家都想要的—美國消費者。換言之，他們需要我們的錢。」

李威特表示，川普也再次表明，他對於和中國達成協議，抱持開放態度。

川普 關稅

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