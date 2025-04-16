聽新聞
0:00 / 0:00

美財長證實 白宮將與日韓談判

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者陳熙文／綜合報導

美國總統川普揮出關稅大刀後，台灣和以色列被列為第一批談判對象，已進行第一階段會談。美國財政部長貝森特十四日證實，接下來將和日本和南韓談判。

貝森特接受彭博電視專訪時談及關稅談判進度表示：「我們上周和越南談了，本周三是日本，下周則是南韓，進度會很快。」

日本首相石破茂十四日向國會表示，他不會為了盡速和美國達成協議而做出妥協。主持人提問與日本協議多久才能達成？貝森特以「通常情況下第一個達成協議者會得到最好的協議」來回應，被問到誰會是第一個時，他說「這取決於他們」。

主持人再問預計有多少個國家會在九十天期限結束前達成協議？貝森特認為可能有很多國家，它可能不是實際貿易文件，但原則上會達成一致，並能夠從那裡向前邁進。

華爾街日報引述消息人士報導，貝森特將英國、澳洲、南韓、印度和日本列為優先進行關稅談判的國家，已開始與這些國家的官員進行接洽。

川普 關稅

延伸閱讀

華爾街日報：美國下一輪優先與英澳日韓印 磋商貿易協議

日星稱關稅是國難…台灣仍「美國萬歲」？郭正亮批綠營：被霸凌還喊爽

美財長證實日本、南韓是下一批談判對象！WSJ曝這些國家也將優先談

日超長期公債殖利率 飆高

相關新聞

川普可能暫時豁免汽車關稅

美國總統川普十四日表示可能暫時豁免汽車關稅，但美國商務部十四日發布兩份通知表示，將調查半導體、半導體製造設備、藥品及其原...

川普批中國對美國農民「殘忍」、不遵守與波音協議

美國總統川普15日在「真實社群」發文稱，中國大陸對美國農民「殘忍」，每當美國與中國等對手進行貿易協商或貿易戰，美國農民總...

李顯龍：美顧私利 無視他國

新加坡國務資政李顯龍十四日在全國職工總會與工運領袖對話時指出，中美關稅戰嚴重損害兩國關係，實質扼殺雙邊貿易，在其他重要問...

美財長證實 白宮將與日韓談判

美國總統川普揮出關稅大刀後，台灣和以色列被列為第一批談判對象，已進行第一階段會談。美國財政部長貝森特十四日證實，接下來將...

歐盟與美關稅談判 期待框定範圍進入「有意義層次」

歐盟貿易執委昨天在華府進行「對等關稅」暫停90天的第一場談判，事後訊息顯示進展不大。執委會貿易發言人今天表示，歐盟需要與...

關稅戰硝煙瀰漫 越南：願討論成為金磚夥伴國

面對美國對等關稅不確定性，越南今天在越中聯合聲明表示，願就成為金磚國家夥伴國一事討論；越中將推動經濟全球化朝著更加開放、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。