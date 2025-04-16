美財長證實 白宮將與日韓談判

美國總統川普揮出關稅大刀後，台灣和以色列被列為第一批談判對象，已進行第一階段會談。美國財政部長貝森特十四日證實，接下來將和日本和南韓談判。

貝森特接受彭博電視專訪時談及關稅談判進度表示：「我們上周和越南談了，本周三是日本，下周則是南韓，進度會很快。」

日本首相石破茂十四日向國會表示，他不會為了盡速和美國達成協議而做出妥協。主持人提問與日本協議多久才能達成？貝森特以「通常情況下第一個達成協議者會得到最好的協議」來回應，被問到誰會是第一個時，他說「這取決於他們」。

主持人再問預計有多少個國家會在九十天期限結束前達成協議？貝森特認為可能有很多國家，它可能不是實際貿易文件，但原則上會達成一致，並能夠從那裡向前邁進。

華爾街日報引述消息人士報導，貝森特將英國、澳洲、南韓、印度和日本列為優先進行關稅談判的國家，已開始與這些國家的官員進行接洽。