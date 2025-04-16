李顯龍：美顧私利 無視他國

新加坡國務資政李顯龍十四日在全國職工總會與工運領袖對話時指出，中美關稅戰嚴重損害兩國關係，實質扼殺雙邊貿易，在其他重要問題上很難繼續合作，「美國正尋求並推動一個完全不同的世界，不是雙贏而是一輸一贏」，美國只關心自己是否得利，不在意其他國家。

新加坡聯合早報報導，李顯龍認為美國前總統歐巴馬任內對中國態度就發生變化，隨時間推移而變得強硬；美國在很多問題上存在分歧，但在對中立場上是團結一致的，也就是中國是對美國迫在眉睫的挑戰，必須嚴肅對待。

李顯龍分析，美國正努力保持領先並防止中國趕超，中國認為有權謀求自身發展，如此深層次衝突無法輕易解決，最新的貿易戰進一步加劇將影響全世界。

李顯龍表示，關稅不平等會扼殺貿易、推高成本和抑制成長，其他國家還擊會造成向下螺旋。他預期未來五至十年的不確定性會非常高，外部環境變得不友善，美國放棄過去行之有效的世界貿易體系，改變對大國小國一視同仁制度。他提醒，原有商業模式突然消失，引發經濟衰退。

微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨以「科技冷戰：科技的地緣政治」一書作者身分受美國智庫史汀生中心邀請座談表示，中國大陸已對美中關稅戰更有經驗，若美中間科技冷戰持續下去，各國勢必要選邊站。另一作者包姆斯則憂心台海情況，台海地區出現太多海軍、海巡活動，卻太少穩定溝通管道來迴避情勢升級。

紐約時報十四日報導，隨著川普全面升高與中國貿易衝突，美中對話空間逐漸縮小。白宮官員透露，川普強硬舉措未先與盟友充分協調，恐使美國在對中談判中陷入孤立；多名不具名官員也透露白宮內部對如何應對北京出現嚴重分歧。

美國對中政策專家、外交關係協會研究員杜如松直言，川普政府沒有完整中國戰略，只有一連串支離破碎戰術，呼籲川普應與日本、南韓、印度、台灣及歐盟等盟友共同對抗中國經貿行徑，並藉此吸引外資投入美國產業、深化安全合作。