川普可能暫時豁免汽車關稅

美國總統川普十四日表示可能暫時豁免汽車關稅，但美國商務部十四日發布兩份通知表示，將調查半導體、半導體製造設備、藥品及其原料等輸美產品。彭博社報導，此舉意味美國可能對這些產品課徵關稅，擴大貿易戰火。

美國商務部指已根據一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款，在四月一日起正式調查進口前述產品的潛在國安威脅。美國商務部長盧特尼克依法須在二百七十天內提出調查報告，但川普與白宮高層已多次暗示相關程序可能更快完成。

針對半導體的調查涵蓋範圍極廣，不僅包括應用於人工智慧（AI）的先進晶片，也涵蓋傳統晶片與所有相關製造設備，以及含有這些元件的電子產品。一旦實施關稅，可能衝擊每年對美出口數十億美元晶片與相關產品的全球供應商，包括台積電、南韓SK海力士等先進晶片製造商，造成成本上揚、利潤壓縮、售價上調的壓力。

美國也同步啟動對藥品與其原料進口的國安調查，將涵蓋學名藥、非學名藥成品及生產這些藥物所需原料與關鍵成分。輸美藥品關稅若上路，將衝擊默沙東、禮來等全球大型跨國藥廠。美國商務部說，將在接下來廿一天內開放公眾提交意見作為調查參考。

川普長期主張仰賴從外國進口半導體與藥品構成國安風險，聲稱關稅有助重振美國本土製造業。不過外界警告新一波關稅恐衝擊全球供應鏈，並推升美國消費者藥價與電子產品成本。川普十三日表示將在未來一周宣布新的半導體關稅稅率，但對部分業者將有彈性。

川普十四日又說，他可能對進口汽車與零組件實施暫時關稅豁免，讓車廠有時間轉移到美國製造，並稱自己「非常有彈性」。川普已對進口整車課徵百分之廿五關稅，並計畫最晚五月三日對汽車零組件實施關稅。

媒體詢問川普是否將實施暫時關稅豁免，川普說，他正設法幫助汽車製造商，並指這些公司正在轉型，「他們正改用加拿大、墨西哥及其他地方生產的零組件，他們需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產」。

至於暫時豁免是否將擴及智慧手機？川普未正面回應，僅說他不會改變想法但是很有彈性。

川普也透露他最近曾與蘋果執行長庫克對話，「接下來可能會有事發生」。川普說，他不想害到任何人。

美國海關與邊境保護局十一日公布豁免措施，讓智慧手機等電子產品免徵高額對等關稅，但川普十三日又說將對半導體、晶片等多項產品實施特定產業關稅。

對AI晶片大廠輝達十四日宣布擬與合作夥伴對美投資數千億美元，川普表示感到很榮幸。輝達宣布計畫與台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，在美國設計並興建價值五千億美元的AI基礎設施，並在美國打造AI超級電腦。川普表示輝達會做此宣布一來是因為他勝選，二來是因為美方關稅。