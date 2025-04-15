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川普批中國對美國農民「殘忍」、不遵守與波音協議
美國總統川普15日在「真實社群」發文稱，中國大陸對美國農民「殘忍」，每當美國與中國等對手進行貿易協商或貿易戰，美國農民總是首當其衝，他上次執政時就是這樣。川普還稱中國「在與波音的重大協議違約」。
川普說在他第一任時，美國農民「撐住」而美中達成貿易協議，「這對美國是極好交易」，但繼任的拜登並未加以落實，中國也大致上未遵守當年協議，只向美國進口部分他們答應購買的產品。
川普接著稱，中國對拜登政府毫不尊重，「誰能怪他們？」川普還說，有趣的是，中國剛才說將「不會接收」待交付的波音飛機，「美國將保護我們的農民！」
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