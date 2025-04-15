聽新聞
0:00 / 0:00

川普批中國對美國農民「殘忍」、不遵守與波音協議

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

美國總統川普15日在「真實社群」發文稱，中國大陸對美國農民「殘忍」，每當美國與中國等對手進行貿易協商或貿易戰，美國農民總是首當其衝，他上次執政時就是這樣。川普還稱中國「在與波音的重大協議違約」。

川普說在他第一任時，美國農民「撐住」而美中達成貿易協議，「這對美國是極好交易」，但繼任的拜登並未加以落實，中國也大致上未遵守當年協議，只向美國進口部分他們答應購買的產品。

川普接著稱，中國對拜登政府毫不尊重，「誰能怪他們？」川普還說，有趣的是，中國剛才說將「不會接收」待交付的波音飛機，「美國將保護我們的農民！」

川普 關稅

延伸閱讀

習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

川普半導體關稅調查 涵蓋晶圓、製造設備及下游產品

川普害全球股市大跌 大陸富豪為何反而更有錢了？

川普對台灣半導體關稅輕輕放下？ 前經長王美花這麼說

相關新聞

川普可能暫時豁免汽車關稅

美國總統川普十四日表示可能暫時豁免汽車關稅，但美國商務部十四日發布兩份通知表示，將調查半導體、半導體製造設備、藥品及其原...

川普批中國對美國農民「殘忍」、不遵守與波音協議

美國總統川普15日在「真實社群」發文稱，中國大陸對美國農民「殘忍」，每當美國與中國等對手進行貿易協商或貿易戰，美國農民總...

李顯龍：美顧私利 無視他國

新加坡國務資政李顯龍十四日在全國職工總會與工運領袖對話時指出，中美關稅戰嚴重損害兩國關係，實質扼殺雙邊貿易，在其他重要問...

美財長證實 白宮將與日韓談判

美國總統川普揮出關稅大刀後，台灣和以色列被列為第一批談判對象，已進行第一階段會談。美國財政部長貝森特十四日證實，接下來將...

歐盟與美關稅談判 期待框定範圍進入「有意義層次」

歐盟貿易執委昨天在華府進行「對等關稅」暫停90天的第一場談判，事後訊息顯示進展不大。執委會貿易發言人今天表示，歐盟需要與...

關稅戰硝煙瀰漫 越南：願討論成為金磚夥伴國

面對美國對等關稅不確定性，越南今天在越中聯合聲明表示，願就成為金磚國家夥伴國一事討論；越中將推動經濟全球化朝著更加開放、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。