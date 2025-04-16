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美企控告川普逾越職權

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國小企業已委託法律倡議團體在國際貿易委員會（ITC）遞狀控告美國總統川普，指控川普藉由聲稱美國對其他國家的貿易逆差構成緊急狀態，逕行課徵關稅，篡奪國會權力，也逾越總統職權，希望阻止4月2日「解放日」的對等關稅、以及另外對中國大陸加徵的關稅生效。

這五家小企業包括紐約酒飲進口商、賓州釣魚工具零售商、維吉尼亞州教育套組製造商及音樂工具製造商，已委託跨黨派的自由司法中心向ITC控告川普。訴狀指出，「憲法是把設定稅率（包括關稅）的權力賦予國會，而非總統」，「國會始終未授予（總統）這類權力」，「總統援引的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統片面發布針對全球的全面關稅」。

訴狀也說，川普「主張的緊急狀態純屬他個人想像的臆測：已存在數十年的貿易逆差都未造成經濟傷害，並非緊急狀態」，「貿易逆差也不構成『非尋常且超凡』的威脅」。

訴狀請求ITC阻止川普「解放日」關稅被執行，並宣告川普缺乏課徵的權限。

自由司法中心指出，川普對多數國家課徵至少10%的關稅，對其他國家課徵更高關稅，正在毀滅全美的小企業，川普政府甚至對美國沒有貿易逆差的國家課稅。

此外，一家小企業老闆也在佛州聯邦法院提出類似訴訟，請求法官阻止對大陸加徵的關稅。

白宮發言人則捍衛川普的關稅，「不是川普支持者的人將永遠反對他，但川普總統為整體經濟奮起，終結我們貿易夥伴（特別是中國）剝削美國。他的計畫為企業和勞工帶來公平競爭環境，處理我國長期貿易逆差的緊急狀態」。

川普 關稅

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