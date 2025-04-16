美啟動國安調查 貿易戰擴大 晶片、藥品遇亂流

美國聯邦公報14日公告，聯邦政府已開始對進口半導體和藥品展開國安調查，可能為對這兩種產品加徵關稅鋪路，進一步擴大美國總統川普發起的全面貿易戰。

美國商務部在兩份聯邦公告表示，4月1日已根據《貿易擴展法》第232條，啟動調查「半導體與半導體製造設備」及「藥品與藥物原料，包括成品藥」進口對美國國家安全的影響。

美對半導體和藥品展開調查 圖／經濟日報提供

這些調查可能持續好幾個月。根據規定，商務部長應在270天內提交調查結果，公眾可在未來21天內就這兩項調查提交意見。

川普及其他官員已暗示調查可能提早完成。川普14日說，預期在不久的將來會對進口藥品徵收關稅，他13日則說，將在未來一周宣布半導體進口稅率，還表示對彈性對待一些公司。

商務部針對半導體的調查範圍廣泛，包括進口半導體和半導體製造設備及衍生產品。根據政府公告，這次調查將涵蓋所有進口的半導體、半導體製造設備及含有這些零組件的電子產品。

受調查品項包括半導體基板、磊晶裸片（bare wafer）、成熟製程晶片、先進製程晶片、微電子產品及半導體設備，衍生產品包括包含半導體的下游產品，例如組成電子產品供應鏈的晶片。

從汽車、飛機、手機一直到消費電子產品都離不開半導體，美國最新調查可能導致全球營收超過6,000億美元的晶片產業遭遇亂流，影響每年向美國出貨數十億美元晶片和相關商品的許多公司，迫使台積電和南韓SK海力士等外國先進晶片製造商漲價或接受利潤縮水，並且可能推升川普想擴大本土晶片製造願景的成本，尤其是若來自艾司摩爾（ASML）等公司的晶片製造設備也被加徵關稅。

針對藥品的調查將涵蓋所有進口藥品、藥品原料及衍生產品，衍生產品包括學名藥與非學名藥成品、醫療對抗措施，還有藥物活性成分（API）和起始材料及其衍生產品等關鍵輸入，可能打擊默沙東（Merck & Co）和禮來等在世界各地設有數十個生產基地的跨國製藥業者。