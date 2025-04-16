川普暗示 豁免汽車關稅 以便供應鏈有時間在美設生產基地

美國總統川普14日暗示，他可能暫時豁免進口汽車與零組件的25%關稅，或至少調整部分措施，以便讓各車廠有更多時間在美國建立生產基地。

川普一席話激勵美國汽車類股14日大漲，利多也在15日延續到歐亞汽車股。台灣汽車產業鏈全面受惠，相關供應鏈OEM（原廠委託製造）廠包括和大（1536）、貿聯、聯嘉等；AM（售後維修服務）廠則有東陽、堤維西等，後市撥雲見日，昨天股價紛紛強漲。

川普豁免汽車關稅指標受惠廠 圖／經濟日報提供

川普在白宮橢圓形辦公室表示，「我正在考慮一些措施來幫助他們（汽車製造商）面對關稅問題」，「他們正轉向在加拿大、墨西哥等地生產的零組件，他們需要一點時間，因為他們將在這裡（美國）生產零組件」。

美國4月3日起對進口汽車加徵25%關稅，零組件的25%關稅最晚在5月3日生效，涵蓋引擎和其他關鍵的汽車零組件，對加拿大和墨西哥的關稅則設有豁免條款，允許符合美墨加協定（USMCA）美國產地含量要求的車輛免於徵稅，不僅重創德國、日本及南韓等外國汽車製造商，也衝擊仰賴進口零組件的美國車廠。

川普被問到暫時豁免部分產品關稅的可能性時說，「我正在討論這類事情」，「我是個非常彈性的人，我沒有改變心意，但是我很彈性，也必須要有彈性」。他也說，他不想傷害任何人，「但如果我們聰明，最後結果將是我們取得世界大經濟強權的偉大地位」。

這番表態讓汽車製造商鬆一口氣，激勵克萊斯勒母公司Stellantis股價在美股14日收盤跳漲5.6%，福特大漲4.1%，通用汽車（GM）漲3.5%；隔日日本豐田汽車收盤勁揚3.7%，本田上漲1.9%，南韓現代汽車攀漲1.2%，印度塔塔汽車終場漲4.5%。

底特律三大車廠過去幾周已遊說川普，至少把特定低成本的汽車零組件排除在關稅外，這三家車廠都已讓步，表示願意為整車和引擎等大型零組件關稅埋單。

若川普給予汽車關稅部分豁免，象徵他進一步減輕嚴格實施關稅政策的力道，他上周突然宣布暫停課徵針對個別國家的更高對等關稅90天，之後也突然把電子產品和晶片排除在對等關稅之外，也暗示白宮愈來愈了解關稅可能造成的傷害。

不過，川普揚言最快下周將對半導體和藥品等個別產業加徵關稅，加上他不斷宣稱的「彈性」，也增添各界對川普意圖與最後目標的不確定感及困惑。北方信託首席經濟學家譚南鮑姆指出，業界和市場的反彈大到讓川普必須轉彎，但可能已對消費者、企業及市場信心造成不可逆轉的傷害。