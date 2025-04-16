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對電子產品開後門 川普：最近幫過庫克

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國總統川普15日在白宮告訴記者，他和蘋果公司（Apple）執行長庫克談了話，最近也幫助過這位執行長。他說：「我跟庫克談了話。我最近幫助過庫克還有整個生意。」他還說，自己「並未改變心意，但我是有彈性的」。這段話應是暗指上周美國緩徵手機等消費電子產品的關稅

川普對電子產品大開後門，至少讓美國科技業而言可暫時鬆口氣。蘋果股價14日收盤漲2.2%，助市值重回3兆美元大關之上。在川普4月2日宣布對等關稅後，蘋果連跌四天。

在川普第一任時，蘋果也曾遭遇類似的危機，最後成功躲開此一大劫難，主要是庫克非常努力經營與川普的私人關係，後來連川普也公開讚揚庫克的三寸不爛之舌，指出他在關稅上的說法非常有說服力。

川普 關稅

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