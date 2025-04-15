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泰國副總理赴美談關稅前 先會央行行長盼貨幣寬鬆

中央社／ 曼谷15日專電

美國總統川普宣布對等關稅泰國將由副總理皮猜帶隊赴美談判。皮猜在赴美前夕將與泰國央行行長會面，並建議泰國央行考慮採取寬鬆貨幣政策，以協助出口商應對挑戰。

川普（Donald Trump）美國時間2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在美國時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天。

泰國將由副總理兼財政部長皮猜（PichaiChunhavajira）和商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）率隊，預計21日在美國華盛頓與美方會談。

民族報（The Nation）報導，副總理皮猜今天表示，他將在明天和後天與泰國中央銀行總裁賽塔普（Sethaput Suthiwartnarueput）會面，雙方將討論川普政府的經濟政策對泰國經濟的潛在影響，並將評估川普提出的貿易壁壘政策、將外資吸引回美國的方針，對泰國的可能影響。

皮猜指出，財政部與泰國央行將聯合評估這些政策對泰國經濟各個部門的影響，主要關注點在於潛在的泰銖匯率波動，其他議題還包括對外匯存底、金融體系及股票市場的影響。

皮猜補充，他將建議泰國央行考慮採取寬鬆貨幣政策，以協助出口商應對挑戰，並維持市場流動性。

另一項關鍵議題是在全球利率環境變化的時候，泰國大量持有美國國債，皮猜表示，財政部與泰國央行共同研究如何管理泰國在美國市場的資產，以確保長期貨幣穩定。

川普 泰國 關稅

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