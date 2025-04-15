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華爾街日報：美國下一輪優先與英澳日韓印 磋商貿易協議

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

「華爾街日報」引述消息人士說法報導，美國財政部長貝森特下一輪將優先與英國、澳洲、韓國、印度及日本等國磋商新的貿易協議。本月美國總統川普宣布連串關稅舉措，這些國家原本也是課稅目標。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，根據消息人士，貝森特（Scott Bessent）告訴盟友，這些國家被列入優先談判對象，且他一直與這些國家的官員保持聯繫。

消息人士透露，負責與美方交涉關稅事務的日本經濟再生大臣赤澤亮正明天起將訪問華府，預計將與貝森特及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面。預計這只是初步會商，雙方可能不會立刻達成協議。

日本首相石破茂14日示警，日方不會為了迅速敲定協議而做出讓步。

貝森特成為川普重要貿易顧問及美國主要談判代表後，他已迅速地與面臨至少10%關稅的多個國家官員接觸。

川普 關稅

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