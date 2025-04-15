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曾遭馬斯克轟笨！美貿易顧問自信列談判名單 竟錯喊南韓成「北韓」

香港01／ 撰文／蕭通、王海
美國總統川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。路透
美國總統川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。路透

美國總統川普（Donald Trump）近日向全球多國發動貿易戰，惟其關稅政策朝令夕改，似乎連他的幕僚都被搞糊塗了。白宮貿易顧問，曾被馬斯克（Elon Musk）最近稱為「白痴」的納瓦羅（Peter Navarro）在受訪時，就不小心將「南韓」說成了「北韓」，將「北韓」列為與美國進行貿易談判的對象，其後還被訪問記者當面糾正，場面尷尬。

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當地時間4月13日，在接受美國全國廣播公司新聞台（NBC News）訪問時，納瓦羅被問到美方正與哪些國家進行貿易談判時，他一臉自信地嘗試逐個羅列這些國家。

他表示：「與英國、歐盟、印度、日本、北韓、印度尼西亞和以色列正在談判」。原本應列出「南韓」，但他卻說成了「北韓」。

當記者追問他是否真的在指北韓時，納瓦羅才意識到錯誤，並迅速糾正了說法。

納瓦羅還補充說，上述這些國家都在貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的辦公室門外「排著隊」（lining up）等待與美國談判。

納瓦羅早前與馬斯克「起口角」，在節目上聲稱，美國電動汽車品牌特斯拉（Tesla）嚴重依賴外國供應鏈。馬斯克其後反駁，並批評納瓦羅是「白痴」（Moron），且比「一袋磚頭」還要笨。

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文章授權轉載自《香港01》

川普 納瓦羅 關稅 馬斯克

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