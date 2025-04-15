美國關稅措施反覆 印尼台商憂不確定性「不敢接大單」

印尼遭美國課徵32%對等關稅，美國總統川普宣布暫緩90天後，讓以美國為主要市場的印尼台商鬆一口氣，趕緊將貨物送至美國。另有台商表示，政策不確定性最令人擔憂，川普政策反覆讓台商難以因應。

印尼的台灣家具業者莊丕龍表示，他的家具約8成出口美國，原本美國宣布對印尼課徵32%對等關稅，客戶隨即要求先暫停出貨，但未取消訂單，如今暫緩實施90天，則恢復正常出貨。

莊丕龍指出，目前他和客戶均持觀望態度，但至少未來3個月都會如期出貨。預計下半年會增加多元化的出口市場，例如在原有的澳洲市場增加合作夥伴。

另一名不願具名，專營美國市場，主要從事休閒運動業的印尼台商，他私下向中央社透露，當得知美國要對印尼課徵32%對等關稅時，也一度將原本要出口美國的貨物扣留在印尼，直到得知措施暫緩實施90天後，便趕緊出貨。

資深台商指出，印尼台商大多非以美國為主要市場，僅有部分鞋類、家具和成衣工廠或美國品牌的代工廠主要出口至美國，其他大多都以印尼本地、東協、中南美或歐洲為主要市場，因此美國實施關稅措施的衝擊並不大。

在印尼深耕逾50年的紡織業台商宋培民表示，現在最令人憂慮的是政策不確定性。他指出，川普的政策朝令夕改，充滿變數，未來局勢難以預測，不確定性對企業而言將是一大挑戰。

宋培民說，若美國3個月後確定對印尼課徵32%，至少企業能制定因應措施，但現在無法得知未來情勢如何發展，因此難以因應。

他告訴中央社：「做生意最怕的就是不確定性，不確定就無法編預算，也不敢接大單」。

宋培民對國際局勢有些擔憂，但他仍對印尼本地經濟抱持信心。他指出，印尼盾最近雖貶值，但仍比越南盾穩定，加上印尼政府對通膨控制得宜，因此整體財政狀況仍然良好。

另一名汽車零件業者、印尼青商會會長賴仲威則表示，在美國政府宣布90天關稅暫緩期前，確實聽聞部分台灣廠商接獲暫停出貨的通知，其中大部分是紡織業者。

不過，就他個人而言，因公司市場以印尼本地為主，因此美國關稅措施的衝擊很小，他說：「甚至可以說，幾乎沒有衝擊。」

他進一步向中央社指出，因為公司專注於售後維修市場，並非為原廠車商的供應商，因此若未來美國品牌車因關稅而漲價，反而可能因消費者不換新車而受惠。

另外，賴仲威補充，台商在印尼汽車零件產業中，出口美國的比例偏低，大多是以出口日本為主，因此預期影響有限。他說：「目前身邊台商朋友聊天的氛圍，並沒有想像中的那麼緊張。」

宋培民則強調，在難以預測的國際情勢中，企業能做的仍是回歸基本面，維持與買家的良好關係、確保產品品質，才有能力在變局中生存下來。