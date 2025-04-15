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美終止協議 墨西哥進口番茄7/14起課20.9%關稅
美國今天表示，將終止2019年制定、避免對墨西哥生產番茄課徵高關稅的協議，大部分墨西哥進口番茄今年稍晚將會因此面臨反傾銷稅。
法新社報導，美國商務部在聲明中指出：「現有協議無法保護美國番茄種植者不受不公平定價的墨西哥進口品傷害。此舉將使美國番茄種植者在巿場上公平競爭。」
這項協議終止後，商務部將於7月14日實施反傾銷稅命令，對大部分墨西哥進口番茄課徵20.9%關稅。
根據美國農業部數據，墨西哥番茄占美國新鮮番茄進口的大宗。
自從總統川普重返白宮以來，已對貿易夥伴和不同產業實施諸多關稅，商務部現在又推出這項最新作法。
商務部指出：「反傾銷稅和反補貼稅命令提供美國企業和勞工從不公平進口定價的傷害性影響中尋求救濟的機制。」
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