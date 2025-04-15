關稅也害鑽石產業陷停滯 交易中心出貨量只剩七分之一

鑽石貿易商警告說，由於美國總統川普的關稅措施和全球貿易戰，規模820億美元鑽石產業已經「幾乎停擺」，透過「鑽石交易中心」比利時安特衛普（Antwerp）的出貨量已經降至往常水準的七分之一。

英國金融時報報導，美國是全球最大鑽石消費國，占全球需求量約一半，但由於境內沒有鑽石礦，必須全靠進口。然而，川普的全面關稅措施包含對進口鑽石課徵10%的基準關稅，再加上僅暫時取消對其他國家的對等關稅，增添前景不確定性，對珠寶貿易商和印度龐大的鑽石拋光產業產生寒蟬效應。

安特衛普鑽石中心（AWDC）執行長倫特米斯特斯表示，在川普本月宣布新的全球關稅後，當地鑽石出口陷入「停滯」。安特衛普與杜拜並列世界最繁忙鑽石交易中心之一。

倫特米斯特斯說，將鑽石納入美國關稅「不合理」，她同時把當前動盪對鑽石這項高度全球化產業造成的衝擊，與新冠疫情時期相比，因為目前每日出貨量僅為正常水準的七分之一，「它正干擾本產業，一切簡直逐漸停滯了」。

鑽石產業近幾年來早已陷入艱困時期，因疫情和來自實驗室培育的人工鑽，壓低了消費者需求。

礦業公司Trustco Resources 董事長切特沃德表示：「鑽石產業現在狀況不佳。如果突然加徵關稅，就是扼殺它。」他表示，就算對鑽石徵收關稅，也不會把製造帶到美國。

一顆鑽石在抵達消費者手上之前，會在全世界多處輾轉多次，像是從生產國波札那、到杜拜在內的交易中心，再到印度的拋光中心等。在供應鏈中，唯一在美國的部分是認證過程。全球最大的認證機構美國寶石學院（GIA）位於加州，擁有3,200 名員工。

如今由於美國的關稅措施，導致鑽石進出美國進行認證的正常程序現在受到了威脅。GIA營運長佩特爾表示，該機構正強化海外八座國際辦公室的服務，包括「拓展尤其在杜拜和香港的服務，以緩解部分影響。關稅對整個供應鏈帶來了大量不確定性」。

另外，全世界超過90%的鑽石都會經過印度的鑽石拋光產業加工。由於成品鑽石會被視為原產於其進行拋光的國家，因此除非美國與印度達成避免關稅的協議，否則這些鑽石將受到美國預定對印度產品課徵的27%關稅稅率影響。