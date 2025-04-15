川普對中戰術「支離破碎」恐陷孤軍 杜如松：應攜手台灣等盟友抗中

美國總統川普原本試圖與中國國家主席習近平建立合作關係，處理雙方在貿易、台灣與科技等議題上的分歧，但如今美中貿易戰愈演愈烈，不僅擠壓談判空間，也暴露川普政府在對中戰略上的混亂與孤立。

紐約時報14日報導，川普上任之初曾多次表示，願與習近平合作處理兩國間分歧，包括貿易、台灣議題、芬太尼走私及TikTok等國安議題，並期盼逐步在人工智慧與核武等領域建立對話機制。

但隨著川普政府選擇全面升高與中國的貿易衝突，雙方關係大幅倒退嚕，對話空間逐漸縮小。白宮官員透露，川普此番強硬舉措，未與盟友充分協調，恐使美國在對中談判中陷入孤立。

根據多名不具名官員透露，白宮內部對於如何應對北京出現嚴重分歧。貿易戰幾乎是在未有完整戰略前便倉促啟動，各方尚未就優先議題達成共識，導致整體對中政策顯得策略混亂。有官員主張關稅是為迫使中國就範，亦有人堅稱美方目的是推動經濟自主化，即便最終導致與中國6400億美元的雙邊貿易斷裂也在所不惜。

美國對中政策專家、現任外交關係協會研究員杜如松（Rush Doshi）直言：「川普政府並沒有一個完整的中國戰略，只有一連串支離破碎的戰術。」他呼籲川普應與日本、南韓、印度、台灣及歐盟等盟友達成共識，共同對抗中國經貿行徑，並藉此吸引外資投入美國產業、深化安全合作。

川普日前宣稱，關稅效果顯著，未來還可能對晶片、藥品等進口商品加徵新稅。他強調：「關稅越高，他們（企業）越快回來（美國投資）。」

北京方面則採取「有限升高」策略，對美國加徵關稅逐一反制，並宣布限制稀土礦物及磁鐵出口，這些原料廣泛應用於汽車、半導體與軍工產業。分析認為，中方此舉顯示其早有準備，亦藉此提醒美國，其在全球供應鏈中仍掌握籌碼。

前美國駐中國大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）警告，當前局勢恐成為1979年中美建交以來最嚴重危機之一，「中國無疑是全球貿易秩序的主要破壞者，但我們也需重啟高層對話，以避免雙邊經濟徹底脫鉤。」

然而，雙方皆不願率先釋出和解姿態，擔心顯得「示弱」。川普雖多次聲稱與習近平「關係良好」，卻未事先通知對方新一波關稅措施。習近平方面則至今未加入美方所稱的「願意談判」的75國行列。

儘管如此，雙邊仍保留溝通管道。前中國駐美大使崔天凱近期在華府與美方老友接觸，被視為試圖降溫衝突的舉措。崔天凱雖已退休，卻與中美高層均有深厚聯繫，為雙邊溝通的非正式橋樑。

回顧過往，歷屆美國政府也曾耗費數月甚至數年擬定對中政策。尼克森與季辛吉當年歷時數年布局，最終促成與「紅色中國」建交。柯林頓雖曾批評中國「北京屠夫」，最後仍助其加入世貿組織。小布希則於911事件後積極爭取中國參與反恐戰爭。拜登政府在疫情之後逐步轉向限制中國取得先進晶片技術。

報導指出，川普當前面臨的挑戰尤為棘手。一場規模空前的經濟對抗，可能重創與中國這個深度交織的經貿夥伴的關係。最終，川普勢必得做出抉擇——是繼續「痛苦的婚姻」，還是選擇「突如其來的離婚」。