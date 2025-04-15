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因應關稅 日產削減銷美最銷售車款在日本產量1.3萬輛

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在美國暢銷車款Rogue SUV。路透
在美國暢銷車款Rogue SUV。路透

路透引述知情人士報導，日產汽車將在5月至7月期間在日本國內減產在美國暢銷車款Rogue SUV，這是因應美國新關稅政策而調整生產規畫的最新布局。

美國總統川普決定對外國製造的汽車課徵25%關稅，打亂了全球汽車供應鏈布局。相較其他競爭對手，日產所受衝擊更大。美國是日產最大市場，去年銷量中超過1/4在美國，其中多數在日本和墨西哥製造。

據報導，日產計劃九州廠削減Rogue車款的產量1.3萬輛，占此車款今年第1季在美國銷量（6.2萬輛）逾1/5。

九州廠是日產最大生產基地，這段期間員工將減少工時工作，甚至停工數電動車，但仍維持兩班制運作。知情人士透露，日產將視關稅政策走向，再行評估是否進一步調整產量。

川普周一表示，他考慮調整汽車關稅政策，因為「車廠需要一點時間」因應。

日產發布新聞稿說，正檢視旗下生產和供應鏈營運，尋求提升效率和確保永續發展的最佳解方。日產強調，將持續適應市場變化，並以員工和產能為優先考量。

川普 日本 日產 關稅

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