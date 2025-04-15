因應關稅 日產削減銷美最銷售車款在日本產量1.3萬輛
路透引述知情人士報導，日產汽車將在5月至7月期間在日本國內減產在美國暢銷車款Rogue SUV，這是因應美國新關稅政策而調整生產規畫的最新布局。
美國總統川普決定對外國製造的汽車課徵25%關稅，打亂了全球汽車供應鏈布局。相較其他競爭對手，日產所受衝擊更大。美國是日產最大市場，去年銷量中超過1/4在美國，其中多數在日本和墨西哥製造。
據報導，日產計劃九州廠削減Rogue車款的產量1.3萬輛，占此車款今年第1季在美國銷量（6.2萬輛）逾1/5。
九州廠是日產最大生產基地，這段期間員工將減少工時工作，甚至停工數電動車，但仍維持兩班制運作。知情人士透露，日產將視關稅政策走向，再行評估是否進一步調整產量。
川普周一表示，他考慮調整汽車關稅政策，因為「車廠需要一點時間」因應。
日產發布新聞稿說，正檢視旗下生產和供應鏈營運，尋求提升效率和確保永續發展的最佳解方。日產強調，將持續適應市場變化，並以員工和產能為優先考量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言