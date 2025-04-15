美國5家小型企業提告 阻止川普課全面性關稅

美國一個法律倡議團體今天請求美國國際貿易法庭（U.S. Court ofInternational Trade）阻止總統川普對外國貿易夥伴課徵影響廣泛的關稅，認為總統踰越他的職權。

路透社報導，這起訴訟是由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家從遭課徵關稅的國家進口商品的美國小型企業提出，包括紐約一家葡萄酒與烈酒進口商以及維吉尼亞州一家教育套組與樂器製造商。

這項訴訟對川普在4月2日「解放日」實施的關稅以及他單獨對中國加徵的關稅提出質疑。

自由司法中心資深律師史瓦布（Jeffrey Schwab）在聲明中說：「沒有人應有權力徵收對全球經濟造成如此巨大影響的關稅。憲法賦予國會設定稅率的權力，包括關稅在內，而非賦予總統這種權力。」

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）在聲明中為川普的關稅措施辯護。

費爾茲說：「反川普派總是與他作對，但川普總統為普通老百姓挺身而出，終止我們的貿易夥伴對美國的剝削，尤其是中國。他的計畫為企業和勞工創造公平的競爭環境，以解決我國長期貿易逆差的國家緊急狀態。」

川普政府在佛羅里達州聯邦法院也面臨類似訴訟，一個小型企業老闆已請求法官阻止政府對中國課徵關稅。

川普對所有國家商品課徵10%的關稅，並對政府所稱對美國進口商品設置更高壁壘的國家徵收更高關稅，後來暫緩實施其中大多數關稅90天。

川普的行政命令援引的法律包括國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act,IEEPA），這項法律給予總統特殊權力，以對抗針對美國的不尋常和非同尋常的威脅。

自由司法中心在今天的訴訟中表示，這項法律並未賦予總統實施關稅的權力。

自由司法中心提出的訴訟寫道：「援引IEEPA課徵關稅是史無前例的舉措。沒有其他總統曾這麼做，或聲稱有權力這麼做。」

這起訴訟請求法院阻止實施關稅，並宣布川普沒有徵收這些關稅的權力。