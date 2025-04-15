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川普如意算盤落空！企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
即使川普關稅導致中國大陸流失一些製造業務，美國也不會是主要受益者，企業打算另尋低關稅區。美聯社
即使川普關稅導致中國大陸流失一些製造業務，美國也不會是主要受益者，企業打算另尋低關稅區。美聯社

財經網站CNBC新近的供應鏈調查顯示，即使川普關稅導致中國大陸流失一些製造業務，美國也不會是主要受益者。川普宣稱製造業回流潮即將轟轟烈烈來臨，但大多數受訪企業表示，供應鏈回歸的成本可能增加一倍，他們打算在海外另尋低關稅地區。

近四分之三的受訪者（74%）表示，生產不會回流的首要考量是成本，其次是尋找熟練勞動力深具挑戰（21%）。川普承諾為赴美設廠的公司減稅 ，但調查發現，稅收在選址的成本考量當中排名偏後。

儘管輝達（Nvidia）計劃在美建立龐大的AI基礎設施、蘋果（Apple）承諾在美投資5,000億美元，但大多數公司都認為美國製造的成本高到令人望而卻步。

大多數受訪者預估，在美建立新供應鏈的成本至少是現今成本的兩倍（18%），也可能高於兩倍（47%）。61%表示，與其把供應鏈移回美國，不如搬到關稅較低的地區。

除了關稅以外，消費者需求和原物料價格，還有「現任政府無法 提供一套有連貫性的策略」，也都影響回流意願。

大多數受訪者（61%） 覺得川普政府「在霸凌美企」。

這份調查於4月14日至18日間進行，380名受訪對象包括供應鏈公司和商業組織。

有興趣重建美國供應鏈的受訪者預計，製造業回流會需要很多年，74%預計起碼三到五年，可能更久。81%的受訪者說，即使在美設廠，也將仰賴自動化勝過真人員工。

目前，對川關稅最廣泛的反應是取消訂單（89%），因企業預計消費者會縮減開支。對於新關稅稅率下的產品，61%表示會調漲售價。

另外，63%的受訪者警告，由於川普的關稅政策，美國今年將陷入經濟衰退，大約一半（51%）預計衰退將發生在第2季。

Apple 川普 製造業 關稅

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