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與台灣同病相憐？日學者：日本沒有籌碼報復美國關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
日本首相石破茂日前在東京針對美國總統川普關稅向媒體發言。（路透）
日本首相石破茂日前在東京針對美國總統川普關稅向媒體發言。（路透）

美國總統川普的對等關稅，連美國的印太盟友也受其害，包括日本、南韓等國皆陸續派出代表，希望與美國談判；日本經濟學者浦田秀次郎說，報復（retaliation）對日本來說是不可行的，也認為日本沒有籌碼。

川普的對等關稅政策衝擊全球市場，華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）14日以「全球對美國重置國際貿易的反應」為題，邀請學者專家舉行線上座談會。

浦田秀次郎指出，日本代表團訪美，就是希望知道川普想要什麼；其中不只有經濟議題，同時也包含安全、匯率等議題。

浦田秀次郎說，報復對日本來說不是可行的選項；他認為，日本的國家安全仰賴美國，所以日方不想危害日本與華府的關係。

浦田秀次郎也認為，若想反制美國的關稅，日本需要籌碼，但日本沒有什麼籌碼，所以日本無法有效的反制美國；另外，日本在川普第一任期的時候就沒有在貿易上採取報復行動，最後還成功與美國簽署日美貿易協定，所以日本政壇也普遍認為，不該對美採取報復。

浦田秀次郎表示，他預料日方在這次的談判中，日方可能會向美方點出，美國已經違反日美貿易協定，也違反世界貿易組織（WTO）的規定，接下來則看日本到底能夠給美國開出什麼條件，包括是否會打開日本的農業市場，或者減少對美國進口汽車的限制等；浦田秀次郎也認為，日方代表可能會在國防支出上做出更多承諾，同時也可能承諾增加對美投資。

整體而言，浦田秀次郎說，日本的態度就是願意與美國合作，共同解決美方面臨的問題。

WTO 川普 日本經濟 關稅

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