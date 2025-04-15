川普關稅間接衝擊法國台商 不安觀望盼歐洲團結

美國川普關稅為全球貿易拋下震撼彈，旅法經營企業35年的台商蔡國泰告訴中央社，歐洲台商雖多面臨間接影響，但許多訂單也被喊停，陷入不安與觀望。他指出，歐洲已感受到產業回流與團結的重要性。

美國總統川普（Donald Trump）本月初宣布對多國祭出全面性對等關稅措施，震撼全球，各國股市哀鴻遍野。儘管川普已暫停實施措施90天，但對中國卻越發強硬，關稅提至145%，美中貿易戰一觸即發，全球經濟秩序更恐徹底改變，國際貿易也喊停、觀望。

法國台商蔡國泰1970年代赴法留學至今深耕已50餘年，公司Victor France創立於1990年，專門代理台中精機的工具機，如今已邁入35個年頭。

記者14日拜訪蔡國泰位於巴黎東郊碧西聖喬治市（Bussy Saint-Georges）的辦公室與擺放工具機的展示廳，有些訂單正待交貨，有些則因川普貿易之亂而叫停。

同為世界台灣商會聯合總會名譽總會長的蔡國泰告訴中央社，川普政策非常突然，令全球震驚，沒有時間適應，對世界貿易產生非常負面的影響。已有的WTO自由貿易體系完全被打破了，要再重建新的貿易秩序需要一段時間，這段時間企業相當不安、遲疑。

危機或能為轉機。他指出，面對不確定性，法國企業正研擬相應方案，主要有兩個思考方向。首先，「是不是企業需要回流到法國。第二則為是否要再找轉出口地，例如摩洛哥這個低關稅國家」。

他說：「他們已感受到法國、歐洲要自立自強，不能再靠好朋友給我們特別的優惠。在整體世界的商品的競爭中，唯有有實力的能夠贏，唯有準備好的、能掌握某項全世界沒有的特有技術才能生存下去。」

Victor France客戶多為法國企業，儘管未受直接衝擊，但間接影響卻十分明顯。他許多客戶在美投資，或與美國有進出口，客戶面臨未知數，「所以他們對在法國的投資就變成保持觀望態度。很多在談的生意，或者已經要簽約了，目前都叫停，都在觀望」。

川普關稅中，對法國影響最大的為酒精、奢侈品與航太零件出口。歐洲與法國台商大多並未面臨直接衝擊，但因法國整體經濟的轉變，都會帶來間接影響。「心理上都還是會有一種不安，或者期待的心情。歐洲法令必會隨之修改，歐洲台商需有心理準備，面對未來的改變」。

歐洲將與美國走上談判桌，結果難料。蔡國泰分析，歐洲是世界第三大經濟體，有相當的對話或對抗能力，但是整體仍比不上美國。「重點仍是要發展長處，如航太工業、化工、汽車業等，這就是歐洲談判的籌碼」。

他強調，「要達成這個目標，最重要的就是歐洲要團結。歐洲要團結才有未來」。

蔡國泰對歐洲前景樂觀。他認為，面對過去兩年不景氣，歐洲各國政府必將祭出提振經濟措施。他指出，雖過程有許多挑戰，但仍往成功的路上走，「我們還是看好歐洲，因為歐洲在教育、技術、研發方面，都有很多獨特之處」。

法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）日前表示，必須密切監控，防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲。

蔡國泰也指出，若中國物品傾銷到歐洲，必對歐洲造成很大影響。他分析，中國進口分兩大類，一為價格低廉的民生用品；第二就是在工業技術領先的太陽板、電動車等。「歐洲當然會想辦法，一定要有相當的設限，不能讓它摧毀內部的經濟，及這些（歐洲）中小企業」。

台灣工具機在法國、歐洲名聲非常好，便宜、先進又耐用。「台灣的進步，歐洲、乃至世界都已承認。台灣不斷的進步，身在海外的我們覺得非常欣慰」。

但他也坦言，台灣工具機面臨一些障礙，包括難以銷往俄羅斯和中國、美國高關稅、歐洲經濟欲振乏力及日圓貶值等，因此盼望政府能更進一步扶持台灣兆元工業之一的工具機產業。