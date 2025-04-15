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繼消費電子產品之後 川普也考慮豁免關稅的項目是這個
美國總統川普14日表示，他正在研究豁免進口汽車和零組件關稅的可能性，以便讓各車廠有更多時間在美國建立生產基地。
川普在橢圓形辦公室告訴記者，「我正在考慮一些措施來幫助汽車製造商。車廠正在使用加拿大、墨西哥等地生產的零組件，但業者需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。」
通用和福特汽車的股價14日午盤左右應聲翻紅大漲至少3%。
這番表態可能讓汽車製造商鬆一口氣，但卻也為其政策增添了更多不確定性。
川普已對汽車加徵25%關稅，對零組件的關稅最遲將於5月3日生效。對加拿大和墨西哥的關稅則設有豁免條款，允許符合現有美墨加貿易協定本地含量要求的車輛免於徵稅。
川普還表示，他預計在「不太遙遠的未來」對進口藥品加徵關稅。
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