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川普：已和庫克談過 最近還幫過他

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普（前右）4月15日在白宮告訴記者，他和蘋果公司執行長庫克（後中）談了話，最近也幫助過這位執行長。圖為庫克今年1月參加川普的就職典禮。路透
美國總統川普（前右）4月15日在白宮告訴記者，他和蘋果公司執行長庫克（後中）談了話，最近也幫助過這位執行長。圖為庫克今年1月參加川普的就職典禮。路透

美國總統川普15日在白宮告訴記者，他和蘋果公司（Apple）執行長庫克談了話，最近也幫助過這位執行長。他說：「我跟庫克談了話。我最近幫助過庫克還有整個生意。」他還說，自己「並未改變心意，但我是有彈性的」。

這段話應是暗指上周美國緩徵手機等消費電子產品的關稅

川普對電子產品大開後門，至少讓美國科技業而言可暫時鬆口氣。從Meta到亞馬遜和蘋果，無不在川普就職時捐錢或提出大型投資計畫，以示效忠。

在川普第一任時，蘋果也曾遭遇類似的危機，最後成功躲開此一大劫難，主要是庫克非常努力經營與川普的私人關係，後來連川普也公開讚揚庫克的三寸不爛之舌，指出他在關稅上的說法非常有說服力。這回庫克是否仍能率領公司躲過這次災難，各界拭目以待。 

蘋果股價上周五收盤上漲4%，15日早盤一度漲逾7%，目前漲幅收斂至2.7%。

川普 關稅

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