美議員批關稅亂象 傷害美國

美國川普政府對關稅計畫說法反反覆覆，美國議員警告，在關稅議題上「玩一二三木頭人」的遊戲，恐讓投資人對美國卻步。

美國財經媒體CNBC報導，川普日前宣布對中國大陸加徵百分之一四五關稅，美國海關十一日卻稱手機、電腦、半導體等電子商品可豁免，但對所有大陸商品百分之廿關稅依然有效。白宮十二日證實豁免做法，隔天川普稱並非豁免，只是被歸入不同類別課關稅，美國商務部長盧特尼克稱豁免政策是暫時性，對這些產品另課的新關稅即將實施「可能就在一、二個月內」，升高美國關稅政策的不確定性。

民主黨聯邦參議員布克說，川普政府的對等關稅政策混淆對美國傷害很大；他對美國國家廣播公司表示「川普總統現在有信譽危機。我們從世界各地聽到的是，人們已經不知道是否可以相信川普」。民主黨聯邦參議員華倫則對CNN說：「我們現在是一片混亂。當川普對關稅玩起一二三木頭人，投資人將不會在美投資」。

美國衣履協會執行長拉馬爾表示，政策突然轉向和高額關稅，讓供應鏈出現新冠疫情以來最大亂象，許多企業別無選擇只能取消訂單。小企業缺乏替代採購管道，突然叫不到貨會立刻造成銷售損失和商品缺貨。

另外，針對川普寬限大規模對等關稅九十天，將在這段期間與貿易夥伴談判，專家認為時間緊、任務重、缺乏談判人力和明確立場，能否有效與多國交涉並拍板定案恐怕是問題。