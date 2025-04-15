美貿易代表：川習目前沒通話安排

美國貿易代表葛里爾十三日對哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平「目前沒有任何通話安排」，並將美中貿易戰急遽升溫歸咎於中方採取報復。紐約時報報導，川習玩起「膽小鬼遊戲」，但川普底氣不如習近平。

川普日前宣布暫緩對等關稅九十天，期間對貿易夥伴全面實施百分之十關稅，唯獨對大陸關稅陸續增至百分之一四五，大陸則回敬對所有美國商品關稅加徵至百分之一二五。

美中關係緊張，外媒先前報導白宮多次向中方表示希望習近平主動要求與川普通話，但中方始終未有動作。

葛里爾十三日受訪表示，「自四月二日以來，這項議題已上升到領導人層級。正如總統川普所說，我們預期在某個時間點能夠與中方展開對話」。他說，川普正致力促使美國製造業與貿易回流，「我們走到今天這個局面，唯一的原因就是中國選擇報復」。

葛里爾表示，其他國家都表明無意報復，想和美方談判，「但中國做出不同的選擇，那是中國的決定，他們對此是有主動權的」。

當被問及中方可能拋售美國資產的風險時，葛里爾表示，美國長期過度依賴中國，且缺乏公平的市場准入，中國正試圖降低對美依賴，美方也須強化自身經濟韌性以應對。

有關對等關稅寬限期結束後的情況，以及期間是否足以與各國完成協商，葛里爾表示，其實早在宣布加徵關稅前對話就已展開，「因為大家都知道關稅即將到來」。他說，美方正日以繼夜與各國洽談，目標是促成更對等的貿易關係。

紐時說，川普即便有志取得如同習近平的絕對權力，但習能鎮壓政治對手、民間公司，且中國以民族主義為號召，面對美國貿易戰似乎舉國同仇敵愾，這是川普無法抗衡的；川普關稅戰的對手是黨國體制，官員一心一意貫徹黨的政策，即便造成民生蕭條、經濟災難也在所不惜；中國網路充斥民族主義言論，認為對美有必要「堅決反抗，奉陪到底」，但習近平還是有弱點，不能容忍事態惡化到破壞共產黨統治正當性。

外媒：陸反制關稅 限制稀土出口

另外，紐時十三日報導，中國暫停出口稀土元素及磁鐵，是為報復川普激烈調升對中國商品的關稅。全球有六種稀土金屬完全在中國提煉，九成稀土磁鐵在中國生產，北京四日下令限制這些物質出口。

紐時說，若無強力稀土磁鐵，就無法組裝汽車及其他產品，因為電動引擎要有這些磁鐵，電動引擎又是電動車、無人機、機器人、飛彈及太空船關鍵組件，稀土金屬製造的化合物更是戰機引擎、雷射、汽車重要原料。稀土金屬也是電容器關鍵成分，而電容器是電腦晶片的用電組件，提供人工智慧伺服器以及智慧手機電力。