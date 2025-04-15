美中關稅戰急遽升溫 美方：未安排川習通話

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）13日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目上表示，美國總統川普與大陸國家主席習近平「目前沒有任何通話安排」，並且將美中貿易戰急遽升溫歸咎於中國大陸選擇採取報復。

川普日前暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對大陸關稅陸續增至145%。大陸也不客氣回敬，目前對所有美國進口商品關稅加徵至125%。

儘管美中關係白熱化，兩國領導人卻未見通話跡象。外媒先前報導，白宮多次向中方表示，希望由習近平主動要求與川普通話，然而大陸卻始終未有動作。

葛里爾13日受訪表示，「自4月2日以來，這項議題已經上升到領導人層級。正如總統川普所說，我們預期在某個時點，能夠與中方展開對話」。他堅稱，川普正致力促使美國製造業與貿易回流，而這是全球性問題的一部分，「我們之所以走到今天這個局面，原因就是中國選擇報復」。

美中之間遲未對話，但其他國家為了對等關稅，積極與美國溝通。日媒報導，日本經濟再生大臣赤澤亮正預計在16-18日，以貿易談判代表身分首度訪美，與川普政府進行貿易協商。日本首相石破茂14日表示，不認為對美國實施報復會帶來好處，但也不應該無止盡妥協。

石破茂出席國會時表示，「在糧食和能源價格高漲的形勢下，我不認為採取報復性關稅此一手段符合日本和國民的利益」，但他也說，「我並不認同不斷妥協、盡快談攏就是好的做法」，認為應避免倉促下定論。

南韓代理總統韓悳洙14日在「經濟安全策略專案小組」會議中表示，川普和他在8日通電話後，似乎已指示其行政團隊，立即與日、韓、印度啟動關稅協商。他預期雙方將在一、兩天內進行視訊會議，討論阿拉斯加的液化天然氣（LNG）計畫。

印度政府14日起將透過視訊方式，和美國針對特定產業展開貿易協商，尋求在六周內敲定細節。泰國政府發言人14日也說，代表團將於21日和美國貿易官員會面，爭取豁免36%的對等關稅。印尼官員則預定於16-23日間，和美國官員見面商談關稅事宜。