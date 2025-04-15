川普：iPhone關稅有彈性 一周內宣布半導體稅率

美國總統川普13日在空軍一號上表示，預計在未來一周內宣布針對半導體進口的關稅稅率，他強調，對部分業者會彈性處理。川普被問到iPhone關稅也說，不久就會宣布，會有一些彈性。

川普搭機從佛州返回華府時說，就像美國已對鋼、鋁、汽車課特定產業關稅，「我們將對半導體、晶片和其他多項產品比照辦理」，但也希望新關稅不要牽涉其他太多公司，「因為我們想在自己國家生產自己的晶片和半導體」。被問到智慧手機等產品是否仍能豁免，川普僅說「你必須展現一定彈性，沒有人應那麼死板」。

這項消息激勵蘋果14日早盤股價勁揚逾3%。在川普關稅豁免前，蘋果深陷疫情斷鏈以來最大危機，因為約87% iPhone是在中國大陸生產。

圖／經濟日報提供

川普同日稍早在打完高爾夫後於在社群媒體貼文說，11日並未宣布任何關稅「豁免」；從中國大陸輸美的電腦、智慧手機及晶片等電子產品，仍得繳納美國因芬太尼問題對陸徵收的20％關稅。川普並說，美方只是將這些產品歸入不同關稅類別。

川普說：「其他國家對我們採取的不公平貿易狀態和非貨幣關稅壁壘，沒有人能夠『逃脫責任』，尤其是中國，迄今為止，中國對我們最糟糕。」

川普表示：「上周五並沒有宣布任何關稅例外。這些產品仍須繳納現有的20%芬太尼關稅，而且它們只是被轉移到了另一個關稅類別。」「在即將進行的國家安全關稅調查中，我們將檢視半導體和整個電子產品供應鏈。」

川普與貿易團隊周日的發言，再次強調川普計劃關稅行動的廣泛範圍。不過，最新行動代表著，手機、電腦產品與半導體在特定產業關稅實施前，可能還有數周甚至數個月的豁免期，而且稅率幾乎篤定會低於針對中國大陸的125%稅率。這也讓企業與遊說組織獲得機會，可爭取不同參數與排除項目。

這些豁免內容是上周五由美國海關與邊境保護局公布，把這些產品最終轉向不同的稅種，即川普長期來威脅要對半導體徵收的特定關稅，但他從來沒有明確提出具體範圍。