緩解關稅衝擊 澳門、日本擬發現金

澳門宣布維持目前推行的現金分享措施，向澳門特區永久居民每人發放澳門元一萬元，約台幣四萬元，非永久居民每人發放澳門元六千元，約台幣兩萬四千元。另據日本朝日新聞，日本政府計畫發給每位國民五萬日圓，約台幣一萬一三三○元現金，減輕生活成本負擔和緩解美國關稅衝擊。

澳門特首岑浩輝十四日在立法會發表二○二五年財政年度施政報告。據澳門日報，岑浩輝表示，在綜合考量社會經濟發展狀況，堅持審慎理財原則的前提下，將延續多項稅務優惠及惠民措施。在聽取社會各界意見後，適時完善現金分享制度，將節省的開支用於增進民生福利和促進社區經濟發展上。

他也提到，應當看到，當前澳門經濟前景面臨不確定性，財政收入來源結構單一，剛性財政支出較大。特區政府必須善用財政資源，貫徹精準扶助、政策傾斜、資源下達的方針，在量入為出的原則下，精準協助「一老一小」、殘疾人士和弱勢群體，保障民生底線。

日本政府資深官員九日表示，首相石破茂很快就會指示政府匯整一套緊急經濟措施，並納入二○二五財政年度的追加預算中。

石破曾形容美國關稅是「國家危機」，並認為隨著商品和服務價格持續上漲，政府必須迅速應對。政府估計，日本每人生活成本增加了約五萬日圓，並考慮無論民眾收入多寡，都提供這筆現金補助。有鑑於今年夏季將舉行參議院選舉，執政聯盟官員已強烈要求發放現金補助。

另外，新加坡今年二月宣布將對每戶家庭發放八百星元，約台幣一萬九千元的「鄰里購物券」，以應對高物價。這是星國第六次進行此類補助措施，意在幫助家庭應對高物價。這系列購物券發放始於二○二一年，隨著物價上漲和經濟壓力，政府逐步增加了補助金額，去年是發放六百星元。