川普：會端出半導體關稅 未來1周宣布稅率

美國總統川普十三日在空軍一號專機上說，未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，並在「不久的將來端出這些關稅措施」，但對若干半導體產業業者將有彈性處理空間。

川普說，就像美國已對鋼、鋁、汽車課特定產業關稅，「我們將對半導體、晶片和其他多項產品比照辦理」，但也希望新關稅不要牽涉太多公司，「因為我們想在自己國家生產自己的晶片和半導體」。被問到智慧手機等產品是否豁免，他說「必須展現一定彈性，沒有人應那麼死板」。

「並未宣布關稅豁免」

川普十三日另在「真實社群」發文稱，十一日並未宣布任何關稅豁免；從中國大陸輸美的電腦、智慧手機及晶片等電子產品，仍得繳納美國因芬太尼問題對陸徵收的百分之廿關稅。川普並說，美方只是將這些產品歸入不同關稅類別，「假新聞媒體知道此事但拒絕報導」。

川普說，美國即將進行「國家安全關稅調查」，包括將檢討半導體和電子產品供應鏈，「我們須在美國製造產品，我們不會被其他國家挾持，特別是中國這樣的敵對貿易國」；其他國家也對美國施加不公平貿易差額和非貨幣關稅壁壘，「沒有人能逃脫責任，尤其是迄今為止對待我們最惡劣的中國！」

美國海關與邊境保護局（CBP）十一日公布豁免措施，智慧手機等多項電子產品獲免徵美國對陸百分之一二五對等關稅及對各國的百分之十基準關稅，這被認為給予蘋果、戴爾等仰賴大陸進口產品的科技公司一項暫時勝利。

但美國貿易代表葛里爾說，前述產品仍預計將面臨針對性關稅，以鼓勵回流美國生產，「只是會隸屬於另一套不同制度。這是從一個關稅類別，轉向另一不同潛在關稅類別的過程」。

美透過中間人與陸接觸

美國商務部長盧特尼克十三日稍早已稱，前述產品免除高額關稅只是暫時，美國將另對其加課「特殊的重點關稅」，可能一、兩個月內實施，進口藥品也將面臨產業關稅；這些新關稅不會屬於對等關稅範疇。他還透露，美國已透過中間人與大陸就關稅問題做初步接觸。

陸外交部：對話解決問題

中國大陸外交部發言人林劍昨回應，美國濫施關稅損人害己，中方敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，透過對話解決問題。

大陸官媒央視旗下帳號「玉淵潭天」發文指出，中方已看透美方關稅措施的荒謬和脅迫訛詐本質，中方「不予理會」不是不反制，更不是示弱。