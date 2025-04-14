泰國4/21與美方談判 削減貿易順差列為可能方案

美國總統川普宣布對等關稅的政策，泰國將由副總理皮猜帶隊，21日在華盛頓與美方進行談判。泰國將以5大原則進行談判，可能方案之一包括削減泰國對美國高達460億美元的貿易順差。

川普（Donald Trump）美國時間2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在美國時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國總理府政府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）今天表示，泰國將由副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）和商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）率領泰國團隊，21日在美國華盛頓與美方進行會談。

吉拉育指出，副總理皮猜將先於17日抵達西雅圖，與農業、工業及其他投資領域的商界人士會面；商業部長皮猜於20日加入，兩人接著將一起前往華盛頓參與21日與川普政府的談判。

吉拉育表示，政府負責監看美國對等關稅情勢的委員會已經總結各個部會、泰國工業聯合會（FTI）、泰國商會、各大企業高層和農工產品進出口商等相關人士的建議與意見，為即將到來的會談做準備，所有提案會在明天定案，交由談判團隊在與美方會談時使用，其中包括削減泰國對美國高達460億美元的貿易順差。

吉拉育指出，談判團隊將秉持5項核心原則，包括泰國承諾與美國在具有互利潛力的產業中維持雙邊貿易與經濟夥伴關係，特別是在農業、食品及科技產業領域；泰國願意開放新市場並降低更多美國進口商品的關稅，尤其是玉米；為降低對美貿易順差，泰國將從美國進口更多必需品如天然氣、石化產品、商用飛機、起司、胡桃、櫻桃與蘋果等。

此外，泰國將加強對出口至美國的商品檢驗體系，確保不會有其他國家的產品經由泰國轉運至美國以規避關稅；泰國也有意支持泰國企業擴大投資在美國特定加工產業，主要使用美國當地的原料與材料，在美國生產成商品後再出口至其他國家。