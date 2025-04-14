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日經：中國製Switch 2銷美 恐受到145%關稅打擊

中央社／ 台北14日綜合外電報導

「日經亞洲」報導，儘管手機、筆電及部分科技產品獲美國列入對等關稅豁免清單，但供應商示警，日本電玩大廠任天堂Switch 2與其他在中國生產的遊戲主機可能受到145%關稅打擊。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）瀏覽過的一項蘋果和任天堂主要供應商內部評估備忘錄，美國進口中國製遊戲主機仍須徵收145%關稅，意味著像任天堂新遊戲機這類備受期待的產品，將受到巨大衝擊。

據報導，多數Switch遊戲主機都在中國製造，在越南生產的比例相對小。日經亞洲率先披露，任天堂評估「對等關稅」衝擊後，已延後Switch 2在美國的預購日期。

美國11日更新有關對等關稅措施的最新指引，將電腦、智慧型手機及晶片等列為對等關稅豁免產品。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）13日稍早表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，將對這些產品另課新的個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

即使是中國製的智慧手機和筆記型電腦，也要徵收20%基本關稅，中國製伺服器和電子開關則須課徵45%關稅。

蘋果筆電MacBook、惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）、宏碁和華碩電腦公司等品牌的電腦，很大一部分在中國生產；多數iPhone也仍在中國生產。

消息人士透露，即使美國已將智慧手機和筆電列入對等關稅豁免清單，科技產品供應商在越南、泰國及印度的生產設施仍繼續全力運轉。消息人士指出，考慮到目前環境極為動盪，最好是做好準備、盡可能多出貨。

川普 關稅

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