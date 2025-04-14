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「嘿，川普」取代Siri！美國名嘴節目上狂諷 用川普主張妙回日常問題

香港01／ 撰文／莊勁菲
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）曾揚言要美國製造業「回流」本土。美國名嘴Jimmy Fallon周四（4月10日）在他主持的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上稱，美國製iPhone會很不一樣，還設想用「嘿，川普」（Hey, Donny）取代語音助手Siri，幫用戶處理各種事項的搞笑場面。

影片中顯示，Donny也可以像Siri一樣回答問題，但內容是諷刺川普風格的政策和主張。

Q：「今天天氣如何？」

A：「氣候變化（Climate Change）只是中國編造的騙局！」

內容諷刺川普的全球氣候變化懷疑論，以及讓美國退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織（WHO）的舉動。

Q：「最近的加油站在哪？」

A：「如果你開Tesla電動車，就不用加油。」

內容暗指川普和Tesla老闆、政府效率部（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）關係親密，並支持這家車企。

Q：「我的購物清單上有什麼？」

A：「牛奶、麵包、加拿大格陵蘭。」

此明顯指川普揚言要加拿大做「第51州」、並吞格陵蘭。

Q：「記得提醒我接孩子放學。」

A：「已經沒有教育部了，你的孩子正忙著造iPhone！」

此諷刺簽署行政命令推動廢除美國教育部，以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）「全民造iPhone」的言論。

延伸閱讀：

美國反川普示威持續 參議員桑德斯現身集會籲：奪回美國

川普擬大幅削減NASA預算 馬斯克：令人擔憂

文章授權轉載自《香港01》

Siri iPhone 加拿大 川普 格陵蘭 美國 關稅 馬斯克

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