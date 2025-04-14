美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）曾揚言要美國製造業「回流」本土。美國名嘴Jimmy Fallon周四（4月10日）在他主持的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上稱，美國製iPhone會很不一樣，還設想用「嘿，川普」（Hey, Donny）取代語音助手Siri，幫用戶處理各種事項的搞笑場面。

影片中顯示，Donny也可以像Siri一樣回答問題，但內容是諷刺川普風格的政策和主張。

Q：「今天天氣如何？」

A：「氣候變化（Climate Change）只是中國編造的騙局！」

內容諷刺川普的全球氣候變化懷疑論，以及讓美國退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織（WHO）的舉動。

Q：「最近的加油站在哪？」

A：「如果你開Tesla電動車，就不用加油。」

內容暗指川普和Tesla老闆、政府效率部（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）關係親密，並支持這家車企。

Q：「我的購物清單上有什麼？」

A：「牛奶、麵包、加拿大和格陵蘭。」

此明顯指川普揚言要加拿大做「第51州」、並吞格陵蘭。

Q：「記得提醒我接孩子放學。」

A：「已經沒有教育部了，你的孩子正忙著造iPhone！」

此諷刺簽署行政命令推動廢除美國教育部，以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）「全民造iPhone」的言論。

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文章授權轉載自《香港01》