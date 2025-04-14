「不理會不是示弱」美中關稅戰續延燒 陸官媒轟：對美方關稅訛詐蔑視

中美關稅戰持續延燒，大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」14日刊出評論文章表示，中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視，並強調倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。若美方真想對話，得拿出誠意來。

玉淵譚天14日在微信公眾號發文指，美東時間12日，美方公布相關備忘錄，豁免電腦、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等」關稅。外媒隨後稱，美國總統川普表示，豁免智慧型手機等電子產品關稅是暫時措施。而美國商務部長盧特尼克亦稱，將會對半導體單獨加徵關稅。

針對美方的行為，玉淵譚天提醒，美方還是要認真看中方之前的表態。尤其是關於「對等」關稅，此前，中方提到了兩句話：第一句，在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性；第二句，對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會。

文章表示，美國新政府在年初換屆後，不足三個月內就對中國加徵了125%的所謂「對等」關稅，在美方眼中，關稅似乎只是一串數字，妄想著中國在高關稅下妥協。事實上美方是搬石頭砸了自己的腳，惹出了真正的大麻煩。

文章續稱，對於美方無理挑釁，中方奉陪到底，實施堅決反制，在目前情況下，美國輸華商品實際上已不具備參與中國市場競爭的條件，這一切責任完全由美國政府承擔。中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超越美方的預料，打亂了美方的陣腳。

此外，文章引述專業人士指，中方早已看透美方關稅措施的荒謬和脅迫訛詐本質。中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」 ，而是對美方關稅訥詐的洞察和蔑視。必須強調的是，倘若美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。

文章強調，中美合作本來可以為兩國和世界提供廣泛機會和巨大利益。但美國政府不顧大局，心心念念只想用關稅訛詐打壓中國和世界，只會自己把自己孤立起來。中方立場是明確、一貫的。打，奉陪到底；談，大門也始終敞開。但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行。「若美方真想對話，中方需要看見實實在在的行動。要談，得拿出誠意來。」