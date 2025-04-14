快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

「不理會不是示弱」美中關稅戰續延燒 陸官媒轟：對美方關稅訛詐蔑視

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」14日再次刊出評論文章表示，中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視，並強調倘若美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。(美聯社)
大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」14日再次刊出評論文章表示，中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視，並強調倘若美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。(美聯社)

中美關稅戰持續延燒，大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」14日刊出評論文章表示，中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視，並強調倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。若美方真想對話，得拿出誠意來。

玉淵譚天14日在微信公眾號發文指，美東時間12日，美方公布相關備忘錄，豁免電腦、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等」關稅。外媒隨後稱，美國總統川普表示，豁免智慧型手機等電子產品關稅是暫時措施。而美國商務部長盧特尼克亦稱，將會對半導體單獨加徵關稅。

針對美方的行為，玉淵譚天提醒，美方還是要認真看中方之前的表態。尤其是關於「對等」關稅，此前，中方提到了兩句話：第一句，在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性；第二句，對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會。

文章表示，美國新政府在年初換屆後，不足三個月內就對中國加徵了125%的所謂「對等」關稅，在美方眼中，關稅似乎只是一串數字，妄想著中國在高關稅下妥協。事實上美方是搬石頭砸了自己的腳，惹出了真正的大麻煩。

文章續稱，對於美方無理挑釁，中方奉陪到底，實施堅決反制，在目前情況下，美國輸華商品實際上已不具備參與中國市場競爭的條件，這一切責任完全由美國政府承擔。中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超越美方的預料，打亂了美方的陣腳。

此外，文章引述專業人士指，中方早已看透美方關稅措施的荒謬和脅迫訛詐本質。中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」 ，而是對美方關稅訥詐的洞察和蔑視。必須強調的是，倘若美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。

文章強調，中美合作本來可以為兩國和世界提供廣泛機會和巨大利益。但美國政府不顧大局，心心念念只想用關稅訛詐打壓中國和世界，只會自己把自己孤立起來。中方立場是明確、一貫的。打，奉陪到底；談，大門也始終敞開。但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行。「若美方真想對話，中方需要看見實實在在的行動。要談，得拿出誠意來。」

半導體 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普90天談妥90項關稅協議？專家搖頭送「4字」 有可能再寬延

川普關稅政策搖擺…美官員點名半導體一句話 學者：台灣戰略警訊

川普認了關稅過渡期「有困難」！傳私下坦承或致經濟衰退

誰改變川普心意？關稅逆轉前18小時曝光 川普曾和他們通話

相關新聞

日相石破茂「強烈警告」 美國關稅政策可能擾亂全球經濟秩序

日本朝日新聞報導，日本首相石破茂14日表示，美國的關稅政策可能擾亂全球經濟秩序。這是石破至今對美國總統川普關稅決策的最強...

可能從貨架上「消失」 川普關稅害許多商品已停止輸往美國

在美國總統川普掀起的關稅風暴下，從歐洲到亞洲，愈來愈多企業陸續暫停對美國出貨，涵蓋汽車、玩具等各類商品。這也意味著美國消...

「最不幸一代」又遭殃！川普關稅大刀撼全球 1年齡層恐陷第三次經濟危機

美國總統川普祭出對等關稅政策，即使過沒多久又宣布對75國暫緩90天施行，卻仍讓全球經濟市場掀起驚濤駭浪。近日就有外媒指出，出生於1981至1996年…

川普對中關稅頭疼！美亞馬遜賣家爆料 陸供應商提議1違法解方

美國總統川普的對中關稅不僅搞得亞馬遜和其他美國零售商人仰馬翻，也把中國製造商和所有進口產品到美國的經銷商事業搞得天翻地覆...

「嘿，川普」取代Siri！美國名嘴節目上狂諷 用川普主張妙回日常問題

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）曾揚言要美國製造業「回流」本土。美國名嘴Jimmy Fallon周四（4月10日）在他主持的清談節目…

韓代理總統：川普下令團隊立即與「這3國」展開關稅談判

南韓代理總統韓悳洙表示，美國總統川普已下令政府團隊，立即與日、韓、印度等國協商關稅。日本和印度也說，本周將和美國啟動協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。