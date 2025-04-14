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「最不幸一代」又遭殃！川普關稅大刀撼全球 1年齡層恐陷第三次經濟危機

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普祭出對等關稅政策，讓全球經濟市場掀起驚濤駭浪。近日外媒指出，「千禧世代」的人們已經兩度陷入全球性經濟衝擊，如今恐將迎來第三次重擊。示意圖／路透
美國總統川普祭出對等關稅政策，讓全球經濟市場掀起驚濤駭浪。近日外媒指出，「千禧世代」的人們已經兩度陷入全球性經濟衝擊，如今恐將迎來第三次重擊。示意圖／路透

美國總統川普祭出對等關稅政策，即使過沒多久又宣布對75國暫緩90天施行，卻仍讓全球經濟市場掀起驚濤駭浪。近日就有外媒指出，在1981年至1996年出生、被稱為「千禧世代」的人們，已經兩度陷入全球性經濟衝擊，如今恐將迎來第三次重擊，再次成為被犧牲的一代。

根據外媒《NBC News》報導，千禧世代曾被稱作「最不幸的一代」，這群人在大學畢業的時期遭遇2008年金融海嘯，當時剛出社會的他們無法順利進入職場，也不得不延後結婚、生育與購屋計畫。2020年爆發新冠疫情再度重創全球經濟，企業大規模裁員、經濟活動停擺，又讓剛站穩腳步的千禧世代陷入不穩。

隨著川普的關稅計劃擾亂全球市場，引發人們對經濟衰退的擔憂，如今年約29至44歲的千禧世代，也因為屢屢遇到金融不穩定的情況感到沮喪、疲憊。儘管如此，仍有不少千禧族群在社群平台上發布相關的迷因和短影音「苦中作樂」，用戲謔的方式呈現現實困境。就有美國網友一邊假哭、一邊唱著電影《悲慘世界》的歌曲，並加上「千禧世代準備在40歲之前度過第四次經濟衰退」的字幕，讓這部影片在TikTok上獲得逾23,000個讚和數百則留言，掀起許多民眾共鳴。

位於華府的智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟研究訪問學者約翰・薩貝豪斯（John Sabelhaus）則示警，「目前國會整體的政策策略仍可能極具破壞性」，並強調此時若出現金融衰退，對千禧世代的傷害將特別嚴重。他表示：「千禧世代正處於創業的年紀，正在努力讓自己的事業運作起來。這本來就風險極高，而當再加入大量宏觀經濟的不確定因素，只會讓情況更加惡化。」

千禧世代 川普 經濟衰退 美國 金融海嘯 關稅

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