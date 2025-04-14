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川普重課蓋亞那38%關稅 疑不滿中資湧入當地

中央社／ 蓋亞那喬治城14日綜合外電報導

美國政府本月初宣布，對加勒比海國家蓋亞那課徵高達38%的對等關稅，有當地人認為，這反映華府不滿中國在那裡大舉擴張影響力，並希望透過施壓蓋亞那對付中國。

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普（Donald Trump）先前宣布，課徵蓋亞那許多銷美產品38%對等關稅。蓋亞那位於南美洲大陸，坐落委內瑞拉及蘇利南之間。

川普暫緩實施對等關稅政策後，蓋亞那如同其他多數國家，現在只面臨10%關稅。但蓋亞那當初為何被課徵如此高昂的稅率？

蓋亞那政治評論員貝里（Francis Bailey）表示，蓋亞那落入美國和中國的地緣政治爭鬥；或者更具體而言，華府反對北京在蓋亞那建立「非常穩固的立足點」。

中國近年有數十億美元計資金進入蓋亞那，從道路、醫院、飯店到商場，中資無所不在。當地一座新的重要橋梁目前也是由一間北京公司負責建設，這座橋梁將連接蓋亞那首都喬治城（Georgetown）和該國的德梅拉拉－馬海卡（Demerara-Mahaica）地區。

美國仍樂意買進原油、黃金、鋁土礦等蓋亞那關鍵出口產品，它們全都豁免於原訂的38%關稅。高關稅主要打擊的是蓋亞那的漁業及製糖業。

蓋亞那與委內瑞拉在廣闊的艾瑟奎波（Essequibo）地區具有領土爭議，此地位於蓋亞那西部，約占該國2/3土地。美國採支持蓋亞那立場，國務卿盧比歐（Marco Rubio）3月訪問喬治城時警告，委內瑞拉若用武力壓迫蓋亞那將面臨「嚴重後果」。

然而貝里指出，美國原訂對蓋亞那課徵高關稅，顯示華府感到不滿，他認為關稅舉措是為了「向蓋亞那施壓」。

他說：「美國是在說，『如果你們想獲得我們的保護，你們必須把中國人趕出去』。川普是非常懂得交易的總統，而面對訴諸武力恫嚇、侵略行為不斷強化的對手委內瑞拉，蓋亞那的處境非常危險。」

蓋亞那政府沒有回應置評請求。蓋亞那曾是英國殖民地及西半球最貧窮的國家之一，但2015年在其領海首度發現石油後，該國財富暴增。

川普 關稅

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