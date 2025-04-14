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可能從貨架上「消失」 川普關稅害許多商品已停止輸往美國

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普關稅上路衝擊各類產品對美國出口，包括聖誕飾品。路透
川普關稅上路衝擊各類產品對美國出口，包括聖誕飾品。路透

在美國總統川普掀起的關稅風暴下，從歐洲到亞洲，愈來愈多企業陸續暫停對美國出貨，涵蓋汽車、玩具等各類商品。這也意味著美國消費者即使想買東西，可能也買不到，因為貨物正堆積在港口。

以下是可能從美國商店貨架上「消失」的商品，因企業正權衡加徵關稅的成本，並考慮降低對美國市場的曝險。

印度珠寶

美國暫緩對等關稅90天，印度珠寶與寶石出口商獲得些許喘息空間。但由於部分貿易商趕在關稅生效前搶先出貨，未來一個半月的出口仍預料會暫時放緩。

印度黃金與珠寶出口促進理事會主席班沙利指出，10%的一致關稅，雖低於原本針對印度的26%稅率，但對於毛利率僅3%至5%的裸鑽等寶石仍將構成衝擊。

孟加拉服飾

孟加拉紡織業者表示，由於關稅對該國設定高達37%，美國買家已停止下單。服裝與紡織占孟加拉出口比重高達80%。

Essensor鞋類與皮革產品公司執行董事拉曼表示，他一筆價值30萬美元的手提包、皮帶與錢包訂單，已於4月6日被買家喊停。

玩具與聖誕裝飾品

根據馬士基代表美國玩具、服飾與居家用品業者Five Below向供應商發出的信函，Five Below已暫停來自中國的貨物運輸。

信中指出，自4月10日起，不得再將貨櫃送至集貨場，已裝載的貨物也需卸貨退還承運人，信中並未明確說明涉及哪些商品。

此外，路透報導，中國聖誕飾品製造商表示，來自美國的訂單已停止，而這類商品的訂單通常會在4月中前敲定。

筆記型電腦

消費性電子產品製造商Framework已於4月初宣布，暫停部分筆電在美國的銷售。該公司指出，受4月5日起實施的關稅影響，旗下部分Framework Laptop 13的基本款（如Ultra 5 125H與Ryzen 5 7640U）將不再在美國販售。

雷蛇（Razer）也全面停止在美銷售筆電，其官網相關產品頁面已改為「通知我」，僅提供用戶登記信件通知。

Care Bears與Tonka卡車

玩具製造商Basic Fun旗下產品包含Care Bears（愛心小熊）、林肯原木積木與Tonka卡車，該公司已暫停出貨中國製玩具。執行長佛曼向美國媒體表示：「我們不能冒著任何產品在海上突遭加徵關稅的風險。」

瑞士手錶

瑞士鐘表品牌如愛彼、百年靈與勞力士也停止對美出貨，因川普對瑞士祭出31%的關稅。

汽車

三菱汽車已加入暫停出貨的車廠行列，等待關稅政策明朗。該公司目前將出口車輛留置在美國港口，尚未配送至經銷商。

奧迪也已暫停新車出貨，4月2日後到港的車輛暫不交由經銷商銷售，並指示門市先銷售約3.7萬輛現有庫存，據德國媒體報導，這批庫存預估可撐兩個月。

捷豹路虎已宣布4月起暫停出口，以因應新的貿易條件。日本日產汽車也表示，將停止在美銷售兩款墨西哥製造的Infiniti休旅車。

彭博資訊報導，賓士正考慮在美國市場停售最便宜的車款，因新關稅將使這類車款無利可圖。

遊戲主機

進口稅高於預期，導致日本任天堂延後Switch 2的美國預購。雖然6月5日的上市時間未變，但原定4月9日開放預購的計畫將延後，該公司表示，將等到完成對市場變化與關稅影響的評估後，再行公布新的預購時間。

日本威士忌

若川普的關稅使價格過高，日本威士忌品牌可能轉為銷往亞洲其他市場，美國恐將喝不到獲獎名酒。

三多利社長鳥井信宏受訪時表示：「若響（Hibiki）與山崎（Yamazaki）的價格高到讓美國消費者難以接受，我們會選擇轉向其他市場。」他指出，亞洲與日本市場的需求依舊強勁。

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川普 關稅

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