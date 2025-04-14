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印尼官員代表團本週啟程赴美 就對等關稅展開談判

中央社／ 雅加達14日專電

印尼經濟統籌部長艾朗嘉表示，印尼代表團本週將前往美國，自16日至23日與美方就對等關稅進行談判。代表團成員由他和外交部長蘇吉歐諾、財政部長穆里亞尼和國家經濟委員會副主席馮慧蘭等人組成。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天對記者說：「我們將與美國貿易代表、商務部長、國務卿以及財政部長會面。」

時代報（Tempo）報導，艾朗嘉說，外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）今天已啟程，他與國家經濟委員會副主席馮慧蘭（Mari Elka Pangestu）則將在明天赴美。

艾朗嘉表示，代表團成員還包括財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）和副部長托瑪斯（ThomasDjiwandono）。

艾朗嘉指出，此行將針對美國總統川普的關稅措施進行談判，時程落在16日至23日。

他補充，此行也是為了參加世界銀行（WorldBank）的春季會議。

艾朗嘉說，印尼是首批獲邀赴美國華府的國家之一，他提及，代表團已為談判準備一份全面的非正式文件，內容涉及關稅、非關稅壁壘和投資等議題。

他說：「印尼也要求在貿易以外的領域展開合作。」

川普9日宣布對逾75國課徵的高額對等關稅豁免90天，在此期間，僅實施10%的對等關稅。此前，川普表示將對印尼課徵32%對等關稅。

針對關稅措施，印尼已多次表示將與美方談判，不採取報復回應。

川普 關稅

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