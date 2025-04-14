「應該都有動力談判」高盛談關稅戰：美更依賴陸產品、陸千萬就業恐受衝擊

高盛集團（Goldman Sachs）日前指出，美國對從中國進口產品的依賴度遠高於中國對從美國進口產品的依賴度，但中國有1000萬至2000萬個就業與對美出口相關。雙方應該都有動力談判，讓關稅戰降級。

財新網報導，高盛首席中國經濟學家閃輝在11日的媒體會上表示，假設中國對美國「一分錢也不出口」、而且所有與出口美國相關的製造業投資也不再進行，「對中國GDP的拖累算下來就是3個百分點，換句話說，一旦加關稅加到某個程度，對GDP的拖累基本到頭了，關稅再翻倍、哪怕加到1000%也沒有意義了」。

今年以來，美國對中國商品加徵的關稅累計已達145%；中國對美國商品加徵的關稅也提高到125%。

閃輝說，雙方在現行關稅下應該都會受到不小的衝擊。對美國來說，很多產品很依賴中國，短期很難替代；對中國來說，相關就業會受衝擊。所以理論上來講，兩邊都是應該有動力去談判，去找到一個關稅戰降級的路徑。

據報導，高盛指出，基於對總共2萬多種中國對美出口產品的梳理，美國對從中國進口產品的依賴度遠高於中國對從美國進口品的依賴度。美國從中國進口產品中，約36%對中國的依賴度超過70%（即該產品70%或以上是從中國進口）。而中國對從美國的進口依賴度超過70%的產品，比重僅約10%。

中國對美國保持順差的大多是製造業產品，對美國保持逆差的多是大宗商品，但大宗商品如大豆可從其他國家進口。

不過，根據高盛的測算，中國有1000萬至2000萬個就業職位與對美出口直接或間接相關。這方面會需要更多財政支出彌補，也讓中國今年5%的經濟成長目標變得困難。