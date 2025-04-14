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電子產品豁免加徵關稅 亞股普遍收高

中央社／ 香港14日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）上週宣布讓電子產品豁免加徵關稅，投資人對於貿易戰的擔憂得到緩和，亞洲股市今天收盤普遍應聲上漲。

根據美國海關與邊境保護局（CBP）12日發布的公告，包括智慧手機、半導體、電腦和其他電子產品豁免於川普（Donald Trump）加徵的對等關稅。

法新社報導，這項消息為市場注入亟需的樂觀情緒。先前因為川普反反覆覆的關稅行動及中國以牙還牙報復，投資人爆發逃難潮。股市經歷上週震盪後，本週以相對平穩行情拉開序幕。

華爾街股市上週收盤時3大指數全部穩健上揚，利多來自美國聯邦準備理事會（Fed）的1名重要官員表示，美國央行準備好介入支持金融市場。

美國波士頓聯邦準備銀行（Boston Fed）總裁柯林斯（Susan Collins）告訴英國「金融時報」（FinancialTimes），聯準會官員「絕對準備好」在必要時動用手中各種工具來協助穩定金融市場。

另一方面，中國今天公布3月出口額大增逾12%，因企業趕在川普關稅大刀開鍘前加緊業務。美國是中國最大單一出口市場，銷往當地貨物總額達1156億美元。

亞股今天追隨美股上週收盤漲勢，其中香港股市在科技股加持下收盤勁揚2.4%，東京股市收高1.2%，上海股市收漲0.8%，其他包括雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、雅加達和馬尼拉股市也都收高。

川普 關稅

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