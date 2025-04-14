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韓代理總統：川普下令團隊立即與「這3國」展開關稅談判

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓代理總統韓悳洙（見圖）14日表示，川普「似乎」已指示其行政團隊，立即與日、韓、印度啟動關稅協商。歐新社
南韓代理總統韓悳洙（見圖）14日表示，川普「似乎」已指示其行政團隊，立即與日、韓、印度啟動關稅協商。歐新社

南韓代理總統韓悳洙表示，美國總統川普已下令政府團隊，立即與日、韓、印度等國協商關稅。日本和印度也說，本周將和美國啟動協商。泰國和印尼官員也預計在未來兩周內，與美官方當面洽談貿易事宜。

韓聯社報導，韓悳洙在14日的「經濟安全策略專案小組」會議中表示，川普和他在8日通電話後，「似乎」已指示其行政團隊，與日、韓、印度啟動關稅協商。他預期雙方將在「一、兩天內」進行視訊會議，討論阿拉斯加的液化天然氣（LNG）計畫。

韓悳洙說，「美韓兩國看來將建立一個針對所有產業的協商系統，並盡早開啟協商，找出詳盡的執行方法」。

日媒報導，日本經濟再生大臣赤澤亮正預計在16-18日，以貿易談判代表身分首度訪美，與川普政府進行貿易協商，內容可能包含汽車、農產品、非關稅壁壘和匯率。

美國雖已暫緩對各國徵收對等關稅，但仍對日徵收10%基準關稅，以及25%的汽車和鋼鋁關稅。跡象顯示，日本有望取得優惠待遇，因赤澤亮正很快將與美財長貝森特會面。

印度一名高級官員則向彭博新聞透露，印度政府14日起將透過視訊方式，和美國針對特定產業展開貿易協商，尋求在六周內敲定細節。

泰國政府發言人14日也說，由財長皮猜領軍的代表團將於21日和美國貿易官員會面，爭取36%對等關稅的豁免。印尼官員則預定於16-23日間，和美國官員見面商談關稅事宜。

川普 關稅

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