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外媒：川普關稅將對美企造成不可逆傷害

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國政府將手機、電腦等電子產品列入對等關稅豁免清單。不過，外媒指出，對美國一大部分經濟和小企業主而言，總統川普對中國銷美貨物加徵145%關稅，很快會造成不可逆的傷害。

美國財經媒體CNBC報導，供應鏈主管表示，取消貨運訂單和放棄來自中國的貨物正迅速成為美中貿易戰新常態。在關稅帶來巨大衝擊下，美國各行各業正讓海外供應商全面停止貨物裝櫃出口。

航運顧問公司海洋情報（Sea Intelligence）創辦人暨執行長墨菲（Alan Murphy）表示：「中國家具製造商已看到美國進口商完全停止下單，我們還聽說玩具、服裝、鞋類及運動器材領域也遇到相同情況。」

美國貨運倉儲公司SEKO Logistics商務長鮑基（BrianBourke）說道：「我們在東南亞也一度面臨相同情況，但在美國宣布暫緩對等關稅90天後，相關業者已重新開始下單。」

物流解決方案公司OL USA執行長貝爾（Alan Baer）也說，「幾乎所有與中國相關的業務都已暫停」。

華府智庫「租稅基金會」（Tax Foundation）旗下聯邦稅務政策中心（Center for Federal Tax Policy）副總裁約克（Erica York）10日在CNBC節目中表示，「川普對中國進口貨物徵收總計145%的關稅，將導致美中兩國大部分的貿易停滯」。

美國衣履協會（American Apparel & FootwearAssociation）執行長拉馬爾（Steve Lamar）表示，政策突然轉向和高額關稅，正以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來前所未見的程度打亂供應鏈。

拉馬爾說：「美國對中國進口貨物加徵令人咋舌的高關稅，許多企業別無選擇只能取消訂單。關稅政策反覆意味貨物抵達港口前，無法精準反映或預測新關稅成本，且高關稅將導致人們無力支付帳單。這不是小企業能承受的風險或負擔。」

拉馬爾也說，對許多公司、尤其是小企業而言，由於缺乏其他替代採購管道，突然叫不到貨會立刻造成銷售損失和許多商品缺貨。他強調：「美國對中國進口貨物的貿易戰已暫停，現在急需延長這個暫停期，以免造成難以彌補的傷害。」

丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）告訴CNBC，許多托運人正採取「觀望」態度，並在最近發給客戶的警示通知中表示，在情況變明朗前，顧客對庫存水準保持謹慎，並繼續探尋在自家供應鏈額外建立彈性的方式。

川普 關稅

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