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新加坡下修今年經濟成長率預測 估貿易戰將造成影響

中央社／ 新加坡14日綜合外電報導

新加坡政府今天下修2025年經濟成長率預測，這個依賴貿易的國家正在為美國廣徵關稅和美中貿易戰造成的影響做準備。

法新社報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）對新加坡徵收最低級別的10%對等關稅，但美國向其他數十個國家徵收更高額關稅，可能造成全球經濟放緩，將使大幅依賴國際貿易的新加坡更容易受到影響。

新加坡貿工部（MTI）公布的初估資料顯示，今年第1季經濟比去年同期成長3.8%，擴張步調較去年第4季的5%放緩。

貿工部預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。

貿工部表示：「美國廣徵關稅和美中之間持續的貿易戰，預料將對全球貿易和全球經濟成長造成重大壓力。」

貿工部指出，「特別是美國經濟成長前景已經惡化，因為進口成本上升可能會削弱消費力道；中國經濟成長展望也已減弱，原因是美中貿易戰期間，中國出口成長預料將會停滯」。

貿工部還說，亞洲其他地區的成長「將面臨外部需求下滑的負面影響，部分原因是關稅對全球貿易和全球成長造成更廣泛的衝擊」。

此外，新加坡金融管理局（MAS，央行）祭出今年來第2度寬鬆貨幣政策，以協助因應美國廣徵關稅的影響。

川普 關稅

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