日相石破茂「強烈警告」 美國關稅政策可能擾亂全球經濟秩序

日本朝日新聞報導，日本首相石破茂14日表示，美國的關稅政策可能擾亂全球經濟秩序。這是石破至今對美國總統川普關稅決策的最強烈警告。

不過，石破強調，日本將尋求與美國達成共識，在貿易和國家安全等議題合作。他告訴國會：「與美國談判時，我們需要了解川普論點背後的邏輯和情感因素。我完全清楚，至今所發生的事可能擾亂全球經濟秩序。」

石破也表示，日本政府目前不考慮追加預算，但已準備好及時採取行動，減輕美國關稅帶來的衝擊。

美日雙邊貿易談判將在17日舉行，預計談判將涉及關稅、非關稅壁壘和匯率等主題。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正將代表日本參加這次美日貿易談判。赤澤亮正表示，日本財務大臣加藤勝信將與美國財政部長長貝森特討論匯率問題。

加藤隨後表示：「日美兩國都認為，市場過度波動會對經濟帶來不好的影響。」