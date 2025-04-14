美國關稅政策反反覆覆…陸外交部再回應：應放棄極限施壓

對於美國關稅政策反覆修改，大陸外交部14日重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美國濫施關稅損人害己。中方敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決問題。

據外交部發言人林劍指出，中方已經並將繼續採取堅決措施維護自身的正當利益。中方願同包括歐盟在內的國際社會一道，加強溝通協調，共享發展機遇，擴大開放合作，實現互利共贏。

4月12日美方宣布豁免電腦、智慧型手機等產品「對等關稅」，涉及領域：半導體製造設備、積體電路、消費性電子產品等。大陸外交部網站13日表態，視作美方「修正錯誤的一小步」，強調貿易戰沒有贏家，保護主義損害全球產業鏈。大陸還具體訴求：要求徹底取消「對等關稅」，並呼籲雙方回到平等對話軌道，建立常態化溝通機制。