川普政策反覆添變數 歐洲央行再度降息可能性看增

美國總統川普反覆無常的關稅政策，已為本週將開會決定是否再次調降歐元區利率的歐洲中央銀行（European CentralBank）決策者，帶來了不確定性。

法新社報導，在連續5次降息、使歐洲中央銀行借貸成本從歷史高點回落之後，歐洲央行看起來可能會在17日的會議宣布暫停進一步的貨幣寬鬆。

但觀察家認為，川普對歐洲聯盟（EU）和世界其他國家徵收全面關稅的舉動，增加了再次降息的可能性。

即使是在川普上週宣布、暫緩對許多國家實施更高關稅90天之後，這種可能性似乎變得更高了。

德意志資產管理公司（DWS）經濟學者柯斯坦斯（Ulrike Kastens）表示：「情況可能在短短數週內發生變化。」

柯斯坦斯表示，預定在法蘭克福開會討論下一步行動的歐洲央行決策者，「正被新的貿易政策現實所困擾」。

她表示，受到美國可能徵收的關稅以及歐洲可能實施報復措施影響，2025年歐元區經濟更增「下行風險」。

「歐洲央行可能會進一步下調存款利率來應對。」

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）11日在華沙與歐盟財長會談後表示，如果關稅威脅金融穩定，歐洲央行「隨時準備動用其可用的工具來應對」。